390 украинцев освобождены из российской неволи: первые фото и видео после обмена

23 мая состоялся первый этап обмена "1000 на 1000". Домой вернулись 270 военных и 120 гражданских.

Владимир Зеленский подтвердил, что 23 мая были освобождены из вражеского плена 390 украинцев. Следующие части обмена "1000 на 1000" продлятся в субботу и воскресенье, передает 24 Канал.

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Обмен пленными

В Координационном штабе рассказали, что домой удалось вернуть воинов ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Среди освобожденных – 3 женщины и 387 мужчин.

Освобождение из плена украинцев / Фото Коордштаб

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли прямые переговоры. В ходе переговоров было достигнуто соглашение об обмене пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.

Защитники вернулись домой / Фото телеграмм Зеленского

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