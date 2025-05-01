390 украинцев освобождены из российской неволи: первые фото и видео после обмена
- 23 мая освобождены 390 украинцев из российского плена, среди которых 270 военных и 120 гражданских участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской.
- Среди освобожденных 3 женщины и 387 мужчин.
23 мая состоялся первый этап обмена "1000 на 1000". Домой вернулись 270 военных и 120 гражданских.
Владимир Зеленский подтвердил, что 23 мая были освобождены из вражеского плена 390 украинцев. Следующие части обмена "1000 на 1000" продлятся в субботу и воскресенье, передает 24 Канал.
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Обмен пленными
В Координационном штабе рассказали, что домой удалось вернуть воинов ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Среди освобожденных – 3 женщины и 387 мужчин.
Освобождение из плена украинцев / Фото Коордштаб
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Напомним, что 16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли прямые переговоры. В ходе переговоров было достигнуто соглашение об обмене пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.
Защитники вернулись домой / Фото телеграмм Зеленского
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