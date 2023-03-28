Ночная атака дронами и истребители Mirage для Украины: хронология 398 дня войны

Уже 398 дней украинские защитники и защитницы сдерживают российское нашествие и отважно противостоят врагу. Дипломаты, политики, медики и все украинцы каждый день приближают нашу победу.

О ключевых событиях вторника, 28 марта, читайте в материале 24 Канала.

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Силы ПВО сбили 12 из 13 запущенных иранских дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник "Гранат-4". В уничтожении враждебных целей отличились бойцы воздушных командований "Центр" и "Восток".Поздним вечером 27 марта Россия начала очередную массированную атаку иранскими дронами-камикадзе Shahed. Враг запустил 13 таких беспилотников. Также захватчики запустили разведывательный беспилотник "Гранат-4". Кроме того, россияне ударили по Украине двумя управляемыми авиационными бомбами.Российские пропагандисты распространили новый фейк – видео, на котором якобы украинский воин запугивает женщину с ребенком. Эту постановку распространил даже кремлевский МИД. Однако если учесть идентификацию места съемки, то получается, что украинские войска уже где-то между Донецком и Макеевкой.Украина надеется получить не менее 40 истребителей Mirage 2000-9. Расследование французских журналистов указывает на возможных поставщиков, среди которых выделяют Соединенные Арабские Эмираты, Индонезию и Грецию.