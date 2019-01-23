3 марта состоятся досрочные выборы мэра Гданьска

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил о том, что 3 марта состоится проведение досрочных выборов мэра Гданска.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Досрочные выборы мэра польского города Гданьска будет проведено в связи с убийством бывшего мэра города Павла Адамовича.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение: выборы в Гданьске состоятся 3 марта 2019,

– заявил Дворчик.

Prezes Rady Ministrów @MorawieckiM podpisał rozporządzenie. Wybory w Gdańsku 3 marca 2019. — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 21 січня 2019 р.

Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали.



Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.



Нападающим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Суд польского Гданьска арестовал его на 3 месяца.

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