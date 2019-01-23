3 березня відбудуться дострокові вибори мера Гданська

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік повідомив про те, що 3 березня відбудеться проведення дострокових виборів мера Гданська.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Дострокові вибори мера польського міста Гданська буде проведено у зв'язку з вбивством колишнього мера міста Павела Адамовича.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій підписав розпорядження: вибори в Гданську відбудуться 3 березня 2019 року,

– заявив Дворчік.

Prezes Rady Ministrów @MorawieckiM podpisał rozporządzenie. Wybory w Gdańsku 3 marca 2019. — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 21 січня 2019 р.

Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.



Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.



Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

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