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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      3 березня відбудуться дострокові вибори мера Гданська

      50 Читать новость на русском
      Гданськ
      Гданськ / Фото з відкритих джерел

      Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік повідомив про те, що 3 березня відбудеться проведення дострокових виборів мера Гданська.

      Про це він написав у своєму Twitter.

      Читайте також: Поліцейські затримали голову охорони концерту, під час якого вбили мера Гданська

      Дострокові вибори мера польського міста Гданська буде проведено у зв'язку з вбивством колишнього мера міста Павела Адамовича.

      Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій підписав розпорядження: вибори в Гданську відбудуться 3 березня 2019 року,
      – заявив Дворчік.

      Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.

      Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.

      Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Суд польського Гданська заарештував його на 3 місяці.

      Мера Гданська Павла Адамовича вбили на благодійному концерті: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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