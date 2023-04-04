Нарышкин обсудил в Беларуси подрыв А50-У: организатором может быть сам Лукашенко
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 4 апреля встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем их разговора стало повреждение ДРЛО А50-У.
Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его мнению, Лукашенко и Нарышкин выбрали странную тему для обсуждения.
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Чтобы был повод "пагаварить"
После так называемых выборов в Беларуси в 2020 году, когда Лукашенко в очередной раз назначил себя президентом, целая армада российских журналистов приехала в Беларусь. И они стали заниматься редакционной политикой белорусских СМИ.
Лукашенко дал этому "зеленый свет", как сегодня согласовали в России приезд китайских специалистов, которые будут блокировать You Tube,
– отметил собеседник.
В Беларуси донесение информации широким массам происходит так же как в России, искривленным способом. Инцидент, который произошел на аэродроме в Мачулищах с ДРЛО А50-У, выдается за правду и доказывается, что западные соседи Беларуси желают ей только вреда.
Белорусский диктатор это делает системно, и это, к сожалению, работает,
– добавил политический эксперт.
В Беларуси распространяются мнения, мол, если у нас начнется революция, то произойдет то, что сейчас в Украине – война. Поэтому давайте лучше жить тихонечко с Лукашенко, и тогда с нами ничего не произойдет.
Валерий Клочок предположил, что произошло с А50-У в Мачулищах: смотрите видео
"Поэтому такие "инциденты", как с А50-У, будут обговариваться, потому что других "террористических актов", как они говорят, в Беларуси не произошло", – заметил собеседник.
Валерий Клочок, предположил, что "теракт" с ДРЛО А50-У совершил сам Лукашенко, чтобы был повод "пагаварить".
Что известно об инциденте с ДРЛО А50-У
- 26 февраля на аэродроме в Мачулищах в Беларуси был поврежден российский самолет А-50. А именно – передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна.
- По информации оппозиционной организации BYPOL, ДРЛО А50-У осуществлял разведку территории Украины. Также самолет наводил ракеты "Кинжал", потому что вместе с ним взлетали гиперзвуковые ракетные комплексы.
- Ответственность за повреждение самолета взяли на себя белорусские партизаны. Также они предупредили, что продолжат подобные акции.
- В то же время Лукашенко обвинил в подрыве самолета Украину.
- А белорусское КГБ сообщило, что к попытке организации "теракта" якобы причастны спецслужбы Польши.