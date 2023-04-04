Нарышкин обсудил в Беларуси подрыв А50-У: организатором может быть сам Лукашенко

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 4 апреля встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем их разговора стало повреждение ДРЛО А50-У.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его мнению, Лукашенко и Нарышкин выбрали странную тему для обсуждения.

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Чтобы был повод "пагаварить"

После так называемых выборов в Беларуси в 2020 году, когда Лукашенко в очередной раз назначил себя президентом, целая армада российских журналистов приехала в Беларусь. И они стали заниматься редакционной политикой белорусских СМИ.

Лукашенко дал этому "зеленый свет", как сегодня согласовали в России приезд китайских специалистов, которые будут блокировать You Tube,

– отметил собеседник.

В Беларуси донесение информации широким массам происходит так же как в России, искривленным способом. Инцидент, который произошел на аэродроме в Мачулищах с ДРЛО А50-У, выдается за правду и доказывается, что западные соседи Беларуси желают ей только вреда.

Белорусский диктатор это делает системно, и это, к сожалению, работает,

– добавил политический эксперт.

В Беларуси распространяются мнения, мол, если у нас начнется революция, то произойдет то, что сейчас в Украине – война. Поэтому давайте лучше жить тихонечко с Лукашенко, и тогда с нами ничего не произойдет.

Валерий Клочок предположил, что произошло с А50-У в Мачулищах: смотрите видео

"Поэтому такие "инциденты", как с А50-У, будут обговариваться, потому что других "террористических актов", как они говорят, в Беларуси не произошло", – заметил собеседник.

Валерий Клочок, предположил, что "теракт" с ДРЛО А50-У совершил сам Лукашенко, чтобы был повод "пагаварить".

Что известно об инциденте с ДРЛО А50-У