4 апреля из "горячих точек" эвакуировали более 3,3 тысячи украинцев
4 апреля 2022 , 21:23Читати новину українською
В Украине 4 апреля по гуманитарным коридорам вывезли из "горячих точек" 3376 мирных жителей. Большинство из них эвакуировали в Запорожье.
Как прошла эвакуация украинцев 4 апреля
Из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на собственном транспорте добрались 2 405 человек. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.
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Еще 805 человек доехали из населенных пунктов Запорожской области:
- Пологов,
- Васильевки,
- Бердянска,
- Мелитополя.
В то же время несмотря на договоренности относительно режима тишины российские военные обстреливали гуманитарные коридоры в Луганской области.
Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук: