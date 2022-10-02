В Черниговской области 4 грибника взорвались на мине

4 гражданских взорвались в машине, наехав на взрывной предмет. Люди проигнорировали запрет местных властей по посещению лесов.

Трагический случай произошел в Черниговской области 1 октября. К сожалению, все 4 человека погибли.

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Детали несчастного случая

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что на месте событий сейчас работают пиротехники и ГСЧС. Вечером 1 октября в полицию позвонили по телефону и сообщили, что 4 жителей Киинки перестали выходить на связь. Они отправились куда-то на автомобиле.

Утром 2 октября в лесу поблизости была обнаружена уничтоженная взрывом машина. Пассажиры и водитель погибли на месте. Полиция еще устанавливает детали инцидента, однако говорит, что погибшие проигнорировали временный запрет на посещение лесов и поехали за грибами.



4 жителя Черниговской области взорвались на мине, когда ехали за грибами / фото ГСЧС

Сейчас в Черниговской области действует временный запрет на посещение лесов. Местная полиция предостерегает, что опасность обнаружить боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

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В Сумской области тоже взорвался автомобиль из-за вражеской мины

Автомобиль связистов "Укртелекома" взорвался на мине в Ахтырском районе. Трагедия произошла 2 октября.

В машине было 4 человека. 3 пассажира сейчас находятся в больнице. Водитель, к сожалению, погиб на месте.

Говорят, что автомобиль съехал на обочину вблизи телебашни, где взорвался на вражеской мине. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий предупреждает, что Ахтырский район остается одним из наиболее заминированных россиянами населенных пунктов.

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