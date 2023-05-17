"Лерочка подбежала к маме": появились детали гибели ребенка на батуте в Николаеве

Гибель 4-летней Валерии на батуте в Николаеве повергла в шок всю Украину. Девочку нашли задушенной в петле аттракциона.

Наталья Кучинская должна была стать крестной маленькой Валерии. Теперь она рассказала подробности о трагедии.

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Сотрудницы сидели в телефонах

Кучинская заметила, что рядом с батутом были три сотрудницы. Они должны были присматривать за детьми, которые развлекались на аттракционе, но в то же время "залипали" в телефоне. Женщина рассказала, что "Лерочка подбежала к Ане (мать) выпить воды. Мама девочки хотела сама подойти к дочери, однако ей не разрешили.

Мама и ребенок собирались уходить домой. Однако Валерия пропросилась попрыгать еще 3 минуты.

Забежала на батут, забежала в слепую зону, из-за чего Аня не смогла ее увидеть. Аня – очень внимательная мама, постоянно держащая ее в поле зрения. Но горка с петлями перекрывала вид. Даже представить не могу, как это могло произойти. Не можем составить версию, как все произошло, из-за чего она зацепилась и как повисла, не достав ножками до самого батута,

– рассказала Кучинская.

Матери отдали бездыханную девочку

Когда маме отдали девочку, она подумала, что ребенок потерял сознание от жары. Валерии начали делать искусственное дыхание и массаж сердца. Очевидцы рассказали, что, когда ребенка передали матери на руки, весь персонал батута разбежался. Мужчина, увидевший трагедию, побежал к врачам.

"Врачи осмотрели ребенка, дали понюхать нашатырного спирта, посветили в глаза. Когда приехала скорая, то констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Маленькую Валерию уже похоронили. Родные девочки провели этот день на таблетках.

Владелицу аттракциона задержали

Уже на следующий день после трагедии владелицу аттракциона задержали. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.