"Настоящий рудикопад": местные организации "Голоса" хотят, чтобы лидер сложила полномочия

Четыре местные организации "Голоса" требуют, чтобы руководительница партии "Голос" Кира Рудик сложила полномочия. Таким образом они хотят начать перезагрузку политсилы.

Соответствующее сообщение обнародовала нардеп из "Голоса" Ольга Стефанишина. Такое сообщение появилось после недавнего раскола в "Голосе".

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Местные организации "Голоса" требуют руководство сложить полномочия

Помните, как рушились памятники Ленину во время Революции Достоинства? У нас в "Голосе" сегодня настоящий Рудикопад,

– заявила Ольга Стефанишина.

Требуют руководство партии и фракции сложить полномочия и начать перезагрузку политической силы местные организации на:

Черкасщине,

Ивано-Франковщине,

Львовщине,

Обуховщине.

Соответствующие заявления они обнародовали на страницах в фейсбуке.

"Поэтому требуем от главы партии Киры Рудик и руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка созвать демократический съезд партии и обеспечить перевыборы руководства партии и фракции", – говорится в сообщении партии Ивано-Франковска.

Официальная позиция партии "Голос"

В партии заявили, что закон предусматривает возможность депутата выйти из фракции. И только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы.

Создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58 – 60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон,

– заявили в "Голосе".

Там также отметили, что политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку.

Кстати, говорится о том, что 10 нардепов от "Голоса" 16 июня объявили о создании объединения "Справедливость". Они отметили, что к этому их побудило поведение руководства политсилы.

Краткая предыстория

7 июня о выходе из партии "Голос" заявил Сергей Притула. Он объяснил свое решение действиями нового руководства.

Впоследствии член политсилы Александра Устинова заявила, что Рудик и Железняк выжимают людей.

16 июня часть нардепов из "Голоса" выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. По их словам, он нарушает закон и положение о фракции.

В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.