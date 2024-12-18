Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Интересно, что почти во всех комментариях к этому же сообщению в соцсети Х люди требуют сделать что-то с таинственными дронами, которые уже месяц летают над Америкой.

Смотрите также Загадочные дроны в небе США: почему Трамп призывает их сбивать и что известно о массовом налете

Россияне регулярно появляются в зоне идентификации ПВО

По данным NORAD, 4 российских военных самолета оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Но командование "обнаружило их и отследило" – предположительно, речь о перехвате.

Ракетоносители Ту-95МС действовали в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Эта российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза. ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, которая требует быстрой идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности,

– объяснили в США.

Аляска на карте Google Maps

Командование NORAD заверило: оно готово "применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки". Там используют многоуровневую оборонительную сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей, чтобы выявлять и отслеживать самолеты, а также информировать об ответных действиях.

Интересно, что днем 18 декабря россияне сами признали, что Ту летали над Аляской. Видео обнародовало минобороны государства-агрессора и подхватили пропагандисты.

Вражеские СМИ объяснили, что самолеты "выполнили плановый полет над нейтральными водами вблизи западного побережья Аляски".

Недавно мы приводили воспоминания пилота, который руководил судами Ту в Прилуках. Он заявил: если бы Украина оставила себе эти самолеты, они бы доставали всю европейскую часть России вплоть до Урала.