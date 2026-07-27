Катер, военные аэродромы, ПВО и нефтедобывающая платформа: итоги недели 40-дневной операции СБУ

СБУ продолжает избивать по ключевым объектам российской военной машины не только на фронте, но и в глубоком тылу. За прошедшую неделю украинские спецназовцы поразили ряд целей, которые обеспечивали работу армии России, ее логистику и энергетику.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины .

Какие объекты смогли поразить?

Особое внимание украинские спецназовцы уделили военной инфраструктуре и системам ПВО врага. В частности, на территории временно оккупированного Крыма под удар попал военный аэродром "Бельбек", где была поражена радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У". На другом крымском военном аэродроме "Саки" уничтожили резервуар с горюче-смазочными материалами.

Не менее ощутимые потери оккупанты понесли в районе Ростова-на-Дону. Там вывели из строя многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е "Grave Stone" вместе с ее антенной башней, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Кроме того, в этом же регионе уничтожены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Дополнительно, украинские защитники ликвидировали склады и мастерские по обслуживанию беспилотников в Малиновке на временно оккупированной Донбассе и в городе Яны Капу в Крыму.

Что известно об ударах по морским целям России?

Значительный ущерб понесла и военная логистика и морской флот противника. В акватории Каспийского моря украинские силы поразили ракетный катер проекта 12418 Молния. Также под удар попали два грузовых судна, которые находились под международными санкциями. По данным СБУ, их использовали для теневой перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Отдельным направлением 40-дневной операции стало уничтожение топливно-энергетической инфраструктуры, питающей российскую военную машину. В Каспийском море поразили нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского".

Также дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 1350 километров, чтобы получить резервуарный парк линейно-производственной диспетчерской станции "Субханкулово" в Республике Башкортостан. Еще один удар пришелся на мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области – дроны пролетели около 900 километров, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Под прицелом также оказался мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области, снабжавший российскую армию нефтепродуктами.

Как СБУ ударила по базам ФСБ на оккупированных территориях?

Завершающим аккордом недельных операций стала ликвидация командных пунктов и мест скопления вражеских спецслужб. На временно оккупированной территории Херсонщины 13 беспилотников СБУ попали в координационный центр и место дислокации сотрудников российской ФСБ. По предварительным оценкам ведомства во время атаки на объекте могли находиться около 100 представителей вражеской спецслужбы.

Кроме того, точные удары были нанесены по другим местам дислокации ФСБ в Счастливцево Херсонской области и в поселке Юрьевка Донецкой области.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 27 июля украинские силы нанесли удары по стратегическим объектам России, обеспечивающим финансирование и поддержку ее военной машины. Под удар попали экспортный терминал в Ростовской области, а также нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии, расположенные в 1300 километрах от границы Украины. По словам главы государства, столь дальнобойные удары уменьшают возможности России вести войну и возвращают боевые действия на территорию страны-агрессора.