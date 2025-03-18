Эта страна станет следующей: кто в Европе больше всего боится договоренностей с Путиным

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 18 марта посетила Лондон для встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и министром обороны Джоном Гили. Они обсудят усиление давления на Россию и поддержку Украины. Но это будут не единственные темы.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Кая Каллас сейчас активно продвигает вопрос выделения дополнительной помощи для Украины. Но это все делается в контексте безопасности стран Балтии и вообще Северной Европы.

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Кому угрожает Россия

По мнению Клочко, Кая Каллас опасается, что в случае прекращения войны в Украине Россия начнет угрожать Северной Европе. В частности и Эстонии, откуда она родом.

Эстония, где Каллас была премьер-министром, может быть первой под ударом после прекращения войны в Украине. Она может не выдержать. И это серьезный вызов для НАТО,

– отметил Клочок.

Президент США Дональд Трамп мог получить заверения от диктатора Путина, что тот не будет проводить военных операций во время его каденции. Но вполне могут быть и провокации, которые уже после Трампа перерастут в войну.

Сейчас большинство стран Европы склоняются к мирным инициативам Трампа. Поэтому и отвергают идею еще большего усиления военной помощи для Украины. Есть вопрос относительно того, будет ли Каллас продвигать дальнейшую военную помощь для нашего государства, если переговоры будут успешными.

Сомневаюсь, что она продолжит это делать, если таки будет соглашение о перемирии. Тогда у нее сразу изменится риторика. Она будет говорить об усилении именно стран Балтии, выделение туда большей военной помощи и так далее. На прошлой неделе Патрушев уже высказывался о Финляндии и странах Балтии. Поэтому Северная Европа может быть под прицелом,

– считает Клочок.

Напомним, план по выделению дополнительных 40 миллиардов евро на военную помощь для Украины пока не приняли в ЕС. Эту инициативу особенно поддерживают страны Северной и Восточной Европы. Однако со стороны южноевропейских стран нет значительной поддержки.