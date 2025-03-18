Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Кая Каллас зараз активно просуває питання виділення додаткової допомоги для України. Але це все робиться в контексті безпеки країн Балтії та загалом Північної Європи.

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Кому загрожує Росія

На думку Клочка, Кая Каллас побоюється, що в разі припинення війни в Україні Росія почне загрожувати Північній Європі. Зокрема й Естонії, звідки вона родом.

Естонія, де Каллас була прем'єр-міністеркою, може бути першою під ударом після припинення війни в Україні. Вона може не витримати. І це серйозний виклик для НАТО,

– зазначив Клочок.

Президент США Дональд Трамп міг отримати запевнення від диктатора Путіна, що той не проводитиме військових операцій під час його каденції. Але цілком можуть бути й провокації, які вже після Трампа переростуть у війну.

Наразі більшість країн Європи схиляються до мирних ініціатив Трампа. Тому й відкидають ідею ще більшого посилення військової допомоги для України. Є питання щодо того, чи буде Каллас просувати подальшу військову допомогу для нашої держави, якщо переговори будуть успішними.

Маю сумнів, що вона продовжить це робити, якщо таки буде угода про перемир'я. Тоді у неї одразу зміниться риторика. Вона говоритиме про посилення саме країн Балтії, виділення туди більшої військової допомоги і так далі. Минулого тижня Патрушев вже висловлювався про Фінляндію та країни Балтії. Тому Північна Європа може бути під прицілом,

– вважає Клочок.

Нагадаємо, план щодо виділення додаткових 40 мільярдів євро на військову допомогу для України поки не ухвалили в ЄС. Цю ініціативу особливо підтримують країни Північної та Східної Європи. Однак з боку південноєвропейських країн немає значної підтримки.