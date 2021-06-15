Из-за сильного ветра и грозы: 40 населенных пунктов в Украине – без света

Непогода в Украине привела к тому, что утром 15 июня жители 40 населенных пунктов остались без электроэнергии. Не повезло людям, которые живут в Киевской, Черновицкой и Кировоградской областях.

Света нет в домах местных жителей трех областей по состоянию на 7 часов утра. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях,

– рассказали спасатели.

Где нет света

В 27 населенных пунктах Киевской области;

9 – Черновицкой;

4 – Кировоградской.

Накануне спасатели предупреждали об ухудшении погоды в центральных и южных областях. Там даже объявили первый уровень опасности (желтый). В этих регионах синоптики прогнозировали грозы, град и порывистый ветер.

Что известно о непогоде в Украине

В Украине уже несколько дней бушует непогода. Ливни и грозы наделали людям много бед.

13 июня сильный ветер в Полтаве повалил дерево на летнюю площадку кафе. К счастью, как раз перед тем компания посетителей перешла внутрь заведения.

Вечером 13 июня сильный дождь затопил улицы Запорожья. Сточные сети не справились и город превратился в настоящую Венецию – уровень воды достигал окон автомобилей.

В Голованевском районе Кировоградской области град образовал белые сугробы. Окружающие пейзажи из летних превратились в зимние.

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