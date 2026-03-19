Командир вместо службы отправлял солдат делать ремонт: бригада отреагировала на обвинения

В 43 отдельной механизированной бригаде заявили о сотрудничестве с правоохранителями по делу о подозрении командиру подразделения. Его, по данным следствия, подозревают в привлечении военнослужащих к ремонтам частного жилья родственников.

Об этом заявили в пресс-службе 43 ОМБр.

Что в 43 ОМБр сказали о подозрении командиру?

Как сообщили в пресс-службе бригады, подразделение "в полном объеме способствует проведению расследования и обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами".

Призываем представителей медиа и общественность взвешенно относиться к распространению информации и воздерживаться от преждевременных выводов,

– написали в заявлении.

Накануне Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении командира воинской части ВСУ. Мужчина, по версии следствия, с сентября 2024 года привлек по меньшей мере семерых подчиненных к проведению ремонтных работ в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. В частности, речь идет об объектах в Черкасской и Киевской областях.

По информации СМИ, фигурантом дела может быть командир 43 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослав Лысенко. Следствие считает, что одновременно он отчитывался руководству о пребывании военных в части, а им продолжали начислять денежное обеспечение.

Командиру сообщено о подозрении за злоупотребление властью и организацию уклонения от военной службы, соответствующие подозрения также получили военные, привлеченные к работам. В бригаде отметили, что продолжают выполнять боевые задачи в штатном режиме, а дополнительную информацию обещают предоставить после завершения следственных действий.

