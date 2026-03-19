Командир вместо службы отправлял солдат делать ремонт: бригада отреагировала на обвинения
- 43 ОМБр сотрудничает с правоохранителями в расследовании подозрения о привлечении военнослужащих к ремонтам частного жилья родственников командира.
- Командиру сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и организации уклонения от военной службы.
В 43 отдельной механизированной бригаде заявили о сотрудничестве с правоохранителями по делу о подозрении командиру подразделения. Его, по данным следствия, подозревают в привлечении военнослужащих к ремонтам частного жилья родственников.
Об этом заявили в пресс-службе 43 ОМБр.
Что в 43 ОМБр сказали о подозрении командиру?
Как сообщили в пресс-службе бригады, подразделение "в полном объеме способствует проведению расследования и обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами".
Призываем представителей медиа и общественность взвешенно относиться к распространению информации и воздерживаться от преждевременных выводов,
– написали в заявлении.
Накануне Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении командира воинской части ВСУ. Мужчина, по версии следствия, с сентября 2024 года привлек по меньшей мере семерых подчиненных к проведению ремонтных работ в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. В частности, речь идет об объектах в Черкасской и Киевской областях.
По информации СМИ, фигурантом дела может быть командир 43 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила Ярослав Лысенко. Следствие считает, что одновременно он отчитывался руководству о пребывании военных в части, а им продолжали начислять денежное обеспечение.
Командиру сообщено о подозрении за злоупотребление властью и организацию уклонения от военной службы, соответствующие подозрения также получили военные, привлеченные к работам. В бригаде отметили, что продолжают выполнять боевые задачи в штатном режиме, а дополнительную информацию обещают предоставить после завершения следственных действий.
Что известно о других делах ГБР?
На Киевщине разоблачили командира взвода Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который, по данным ГБР, в течение 2024 – 2025 годов присваивал военное имущество. В частности компьютеры, мониторы и планшеты. Их он сдавал его в ломбарды, используя полученные средства для собственных нужд, из-за чего ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Украине разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. К организации которой причастны подполковник Государственная пограничная служба Украины и его брат - гражданин России. По данным ГБР, они оформляли фейковые документы якобы от международных организаций. Это позволило вывезти десятки мужчин за границу и заработать более 1,5 миллиона долларов.
Семеро правоохранителей присвоили более 5 миллионов гривен бюджетных средств. Они предназначались для выплат семьям погибших военных. По данным Государственное бюро расследований, схему организовал чиновник финансового подразделения. Который через бухгалтерскую систему ежемесячно незаконно перечислял деньги сообщникам, маскируя это под компенсации.