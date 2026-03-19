Про це заявили у пресслужбі 43 ОМБр.
Що у 43 ОМБр сказали про підозру командиру?
Як повідомили у пресслужбі бригади, підрозділ "у повному обсязі сприяє проведенню розслідування та забезпечує взаємодію з правоохоронними органами".
Закликаємо представників медіа та громадськість зважено ставитися до поширення інформації та утримуватися від передчасних висновків,
– написали в заяві.
Напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про викриття командира військової частини ЗСУ. Чоловік, за версією слідства, з вересня 2024 року залучив щонайменше сімох підлеглих до проведення ремонтних робіт у квартирах і будинках своїх родичів та у власній нерухомості. Зокрема, йдеться про об'єкти на Черкащині та Київщині.
За інформацією ЗМІ, фігурантом справи може бути командир 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко. Слідство вважає, що водночас він звітував керівництву про перебування військових у частині, а їм продовжували нараховувати грошове забезпечення.
Командиру повідомлено про підозру за зловживання владою та організацію ухилення від військової служби, відповідні підозри також отримали військові, залучені до робіт. У бригаді наголосили, що продовжують виконувати бойові завдання у штатному режимі, а додаткову інформацію обіцяють надати після завершення слідчих дій.
Що відомо про інші справи ДБР?
На Київщині викрили командира взводу Повітряних сил Збройних сил України, який, за даними ДБР, упродовж 2024 – 2025 років привласнював військове майно. Зокрема комп'ютери, монітори та планшети. Їх він здавав його до ломбардів, використовуючи отримані кошти для власних потреб, через що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
В Україні викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. До організації якої причетні підполковник Державна прикордонна служба України та його брат — громадянин Росії. За даними ДБР, вони оформлювали фейкові документи нібито від міжнародних організацій. Це дозволило вивезти десятки чоловіків за кордон і заробити понад 1,5 мільйона доларів.
Семеро правоохоронців привласнили понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Вони призначалися для виплат родинам загиблих військових. За даними Державне бюро розслідувань, схему організував посадовець фінансового підрозділу. Який через бухгалтерську систему щомісяця незаконно перераховував гроші спільникам, маскуючи це під компенсації.