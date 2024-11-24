Хотят создать иллюзию "идеального мира": 47 бригада заявила, что Facebook удалил их страницу

В 47 отдельной механизированной бригаде "Магура" пожаловались, что Facebook удалил их страницу. Там объяснили вероятную причину такого поступка соцсети.

24 Канал пишет со ссылкой на сообщение 47 отдельной механизированной бригады в телеграмме, что в иллюзии "идеального мира" нет места правде о войне.

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Что говорят в бригаде об издании страницы

Друзья, наша страница в Facebook была неожиданно удалена. Мы считаем, что это произошло из-за того, что платформа стремится создать иллюзию "идеального мира", где нет места правде о войне, борьбе и реальности, с которой ежедневно сталкивается Украина,

– заявили в "Магуре".

Там объяснили, что пока они работают над восстановлением страницы, то продолжают доносить правду, объединять и работать на победу.

Кстати, на днях бригада опубликовала интересную рекламу рекрутинга в своих соцсетях, вспомнив о пересечении границы и Тису.



В 47 бригаде приглашают присоединиться к их рядам / скриншот с телеграмм-канала бригады