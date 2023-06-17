Горящая многоэтажка в Белгороде, снимки Maxar Каховской ГЭС: хронология 479 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже 479 дней. Силы обороны дают отпор врагу и кроме обороны перешли к наступательным действиям на линии фронта и преуспевают.

О том, какова ситуация на поле боя, дипломатическом фронте; о главных победах и поражениях по состоянию на 17 июня – рассказываем в материале 24 Канала.

Смотрите также Российская армия развалится, – генерал Ходжес объяснил, что будет означать для России потеря Крыма

08:50 Россия нанесла 99 ударов по 20 населенным пунктам в Запорожье: оккупанты трижды атаковали Гуляйпольское с БПЛА, совершили 16 ударов с РСЗО по Новоданиловке, Гуляйполю, Ольговскому, Чаривному и 78 артобстрелов по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновке, Степногорску, Каменскому и других прифронтовых селах. Последствия вражеских обстрелов в Запорожье / Фото ОВА 08:43 Ночью российские войска из артиллерии и минометов обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. В Двуречной Купянского района получил ранение 36-летний мужчина. 08:40 В Луганской области под артиллерийские и минометные удары попали поселки: Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка. В оккупированной Станице Луганской оккупанты принуждают к выезду детей и женщин. 08:35 В Херсонской области ВСУ уничтожили 3 крупнокалиберных пушки, 17 единиц автобронетехники и 2 ударных беспилотника типа "Ланцет", которыми российская армия пыталась атаковать правобережье Херсонщины. 08:32 В результате обстрела Торецка в Донецкой области есть погибший. 08:30 Североатлантический Альянс открыл новый центр защиты подводных трубопроводов и кабелей из-за опасений, что Россия может шпионить за критической подводной инфраструктурой западных стран. 08:25 В Харьковские ОВА сообщили, что за сутки Россия совершила – 75 обстрелов области, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда. Известно о 2 жертвах, 25 – получили ранения. 08:20 В России решили воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС, чтобы выразить свое недовольство так называемой "сво". Российские чиновники просят Путина вернуться к общепризнанным границам. Ночью российские войска из артиллерии и минометов обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. В Двуречной Купянского района получил ранение 36-летний мужчина.В Луганской области под артиллерийские и минометные удары попали поселки: Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка. В оккупированной Станице Луганской оккупанты принуждают к выезду детей и женщин.В Херсонской области ВСУ уничтожили 3 крупнокалиберных пушки, 17 единиц автобронетехники и 2 ударных беспилотника типа "Ланцет", которыми российская армия пыталась атаковать правобережье Херсонщины.В результате обстрела Торецка в Донецкой области есть погибший.Североатлантический Альянс открыл новый центр защиты подводных трубопроводов и кабелей из-за опасений, что Россия может шпионить за критической подводной инфраструктурой западных стран.В Харьковские ОВА сообщили, что за сутки Россия совершила – 75 обстрелов области, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда. Известно о 2 жертвах, 25 – получили ранения.В России решили воспользоваться катастрофой на Каховской ГЭС, чтобы выразить свое недовольство так называемой "сво". Российские чиновники просят Путина вернуться к общепризнанным границам. 08:09 ВСУ ликвидировали за сутки еще 670 оккупантов. Потери России в войне против Украины на сегодняшний день уже достигли 219 170 человек. Потери России по состоянию на 17 июня / Инфографика Генштаба 07:35 Заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются фактически закреплением военного контроля России над Беларусью. В ISW не видят в них рисков эскалации. Заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются фактически закреплением военного контроля России над Беларусью. В ISW не видят в них рисков эскалации. 07:01 Компания Maxar опубликовала свежие спутниковые снимки разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. На фото видны руины дамбы. Спутниковые снимки Каховской ГЭС / Фото Maxar 07:00 Российские войска продолжают обстреливать Никопольщину. Под огнем артиллерии оказались Марганецкая община и Никополь. В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Повреждены хозяйственные постройки и линии электропередач. Российские войска продолжают обстреливать Никопольщину. Под огнем артиллерии оказались Марганецкая община и Никополь. В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Повреждены хозяйственные постройки и линии электропередач.

Пока не зафиксированы факты, указывающие на реальное перемещение тактического ядерного оружия из России на территорию Беларуси, об этом пишет Белорусский Гаюн.

06:00 Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку по ситуации на фронте. Вот главное:

Противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в Россию подлежат исключительно офицеры. Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА.

На Южном отрезке фронта достаточно серьезная линия обороны врага, которую он начал строить с марта 2022 года. Это несколько усложняет контрнаступательные действия ВСУ.Бельгия одобрила 15-й пакет военной помощи Украине. В рамках нового пакета помощи мы получим бронетехнику, после того как она будет отремонтирована бельгийской промышленностью. Речь о неизвестном количестве бронетранспортеров M113, снятых бельгийской армией с вооружения 10 лет назад.Ключевой темой 13 встречи в формате "Рамштайн" было продолжение помощи и поддержки Украины для победы. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что по итогам встречи произошел титанический сдвиг. Ведь в мире нас уже воспринимают как полноправного субъектного участника европейской политики.

01:31 В российском Белгороде вспыхнула крыша многоэтажного дома. Произошло это по адресу Свято-Троицкий бульвар, 15

Пожар в Белгороде / Фото из телеграма "Жесть Белгород"

Владимир Зеленский заявил, что Украина и лидеры африканских стран видят ситуацию по разрешению вопроса зернового кризиса не одинаково. По словам президента, "Украина – это не только удобрения и не только зерновые. У нас еще украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть пытки и массовые захоронения".Агенты движения "Атеш" рассказали, что некоторые предатели Украины на временно оккупированных территориях решили сотрудничать с партизанами. Коллаборанты предоставляют списки военных, полицейских предателей и служебные документы.