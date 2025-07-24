48 депутатов регистрируют новый законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, – Юрчишин

В Верховной Раде регистрируют новый законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Эту инициативу подписали 48 народных избранников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и нардепа от партии "Голос" – Ярослава Юрчишина.

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Что известно о новом законопроекте по НАБУ и САП?

Ярослав Юрчишин рассказал, что 48 народных депутатов из разных фракций зарегистрировали в Раде законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. По словам народного избранника, за документ могут проголосовать уже 25 июля.

Регистрируем. Завтра можно голосовать. Турборежим и турборежим,

– отметил Юрчишин.

Этот шаг стал ответом на принятый 22 июля закон №12414, предусматривающий передачу полномочий над антикоррупционными органами генпрокурору. Закон, подписанный президентом Зеленским, вызвал массовые протесты в Киеве и других городах.

К слову, ранее Владимир Зеленский отмечал, что предложит Верховной Раде новый законопроект для усиления антикоррупционных органов. По словам президента, в деятельности органов не будет никакого российского влияния или вмешательства, а все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут сохранены.

Народный депутат от партии "Голос" писал, что уже на следующей неделе собирают заседание Верховной Рады, чтобы "отменить эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП". Конкретной даты пока нет, но известно, что народные депутаты 23 июля ушли на 4-недельные каникулы.