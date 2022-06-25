48 российских крылатых ракет: в ОП отреагировали на массовые ночные обстрелы Украины

Приблизительно в 3 часа ночи в разных регионах Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские убийцы массовыми обстрелами пытаются запугать украинцев.

Об этом 25 июня написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что оккупанты будут отвечать за свои действия.

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"48 российских крылатых ракет. В течение ночи. По всей территории Украины. Только по гражданским объектам… Россия все еще пытается запугать Украину, вызывать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет", – написал Подоляк.

Необходимо оружие

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, оккупанты используют территорию Беларуси, чтобы атаковать Украину. Они стреляют даже старыми ракетами, неточными.

"Наша задача – наращивать мощность ВСУ в ответ на это. И мы в постоянной коммуникации с нашими союзниками относительно оружия. Нам нужна скорость и количество. У нас есть успехи по поставкам оружия, но не останавливаемся", – сказал Ермак.

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Последствия обстрелов

Из всех ракет 30 выпустили по Житомирской области. Сделали это с территории Беларуси. Из них 10 сбили силы противовоздушной обороны. В областной военной администрации, рассказали, один военный погиб, а один получил ранения. Военная инфраструктура испытала незначительные разрушения.

По Львовщине из Черного моря оккупанты выпустили 6 ракет по территории Яворовского полигона. Две из них сбили. Из-за обстрелов пострадали 4 человека. Во Львовской ОВА отметили, что один из них находится в состоянии средней тяжести, двое – легкой. Всех госпитализировали. Также возник пожар, его потушили.

Захватчики ночью обстреляли Николаев. Они выпустили 5 ракет "Калибр", которые имеют меньшую зону поражения, но наносят большие разрушения. Информации о пострадавших нет, но повредили гражданскую инфраструктуру.

Обратите внимание – актуальная ситуация на фронте по состоянию на утро 25 июня: смотрите видео