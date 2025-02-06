5 лет Дие: как Минцифры запустило цифровую революцию для 22 млн украинцев и что будет дальше

Уже пять лет украинцы живут с Дией. За это время из аутсайдера цифровизации Украина превратилась в лидера. Наша страна перескочила со 102-го места в рейтинге E-Government Development Index в 2018 году на пятое в 2024-м.

Эта история началась в мае 2019 года с речи Владимира Зеленского о "государстве в смартфоне". С тех пор в Дию перешли десятки документов, сервисов и услуг, которыми пользуются 22 миллиона украинцев.

По случаю пятилетия Дии 24 Канал собрал главные факты и достижения из истории "государства в смартфоне", а также спросил у главы Минцифры Михаила Федорова, как вообще появилась эта идея.

Что предшествовало Дие

23 мая 2019 года на мероприятии іForum в киевском Международном выставочном центре недавно избранный президент Владимир Зеленский анонсировал "государство в смартфоне". Зеленский тогда отметил, что использование цифровых технологий в разы дешевле, чем содержание чиновничьего аппарата. Президент привел данные ООН за 2018 год, согласно которым в развитии электронного управления Украина уступала Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и государству-агрессору России.

Дело не в людях, дело в системе. И можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне. Время это сделать. Без вас не справимся,

– обратился Зеленский к участникам форума.



Владимир Зеленский и Михаил Федоров на iForum – 2019 / Фото Офиса Президента

"Как было бы круто, когда ты едешь на работу и можешь получать на телефон не только новости и информацию о погоде, но и контролировать, какие законопроекты подаются, менять их, контролировать, каких людей выбирают, как их можно отозвать, какие петиции готовятся. Поэтому я действительно мечтаю о нашей стране в смартфоне и чтобы мы были первыми в мире, обойдя нынешний этап, который нам трудно догнать", – сказал Зеленский.

Как создавали "Дію"

В июне 2019 года тогда еще советник президента Михаил Федоров анонсировал масштабную инициативу по цифровизации государственных услуг. Среди главных целей – создание бренда "государства в смартфоне", внедрение электронной идентификации и перевод 90% государственных услуг в онлайн.

Для реализации этого амбициозного проекта Украина сотрудничала с Эстонией, которая уже имела значительный опыт в сфере электронного управления.

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В августе-сентябре 2019 года Верховная Рада нового созыва создала Комитет по вопросам цифровой трансформации, а в правительстве появилась новая должность – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации. На эту должность назначили Михаила Федорова, а вместе с ним было создано министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры).

Для достижения амбициозной цели президента – "государства в смартфоне" было создано Минцифру, и наша команда начала воплощать это видение в жизнь. Так появилось приложение Дия, которое изменило жизнь каждого украинца. 27 сентября 2019 года мы презентовали Минцифру и бренд цифровой Украины. Тогда еще не было готового приложения Дия, а была только идея и концепция. А уже 6 февраля 2020 года состоялась официальная презентация Дия. За два месяца приложение установили более 2 миллионов украинцев,

– эксклюзивно прокомментировал 24 Каналу глава Минцифры Михаил Федоров.



Рейтинг цифровых госуслуг по странам / Инфографика Минцифры

Подробнее о пути Дии:

27 сентября 2019 года Минцифра представила бренд Дия – платформу, которая стала основой проекта "государство в смартфоне". Министр цифровой трансформации анонсировал запуск портала и мобильного приложения для получения государственных услуг онлайн.

4 декабря 2019 Кабинет Министров утвердил постановление, регулирующее функционирование Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал Дия" и Единого государственного портала административных услуг.

16 декабря 2019 года началось бета-тестирование мобильного приложения Дия. На начальном этапе пользователи получили возможность хранить в смартфоне цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для доступа к документам необходима была идентификация через систему BankID в приложениях Приват24 или monobank. Полиция проверяла цифровые документы с помощью QR-кода. За полтора месяца бета-теста Минцифра получила 58 тысяч заявок, из которых 32,5 тысячи пользователей приняли участие в испытании.

6 февраля 2020 года состоялась официальная презентация приложения Дия с участием руководства государства. Президент Владимир Зеленский заявил, что 9 миллионов украинцев смогут использовать цифровые водительские удостоверения, а тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что цифровизация государственных услуг является одним из ключевых приоритетов правительства.

Кроме приложения, представили образовательную онлайн-платформу "Дия. Цифровая грамотность". За два месяца после запуска приложение Дия загрузили более 2 миллионов пользователей, что подтвердило высокий спрос на цифровые государственные услуги в Украине. Впоследствии, с началом вакцинации во время пандемии COVID-19, в Дие появились ковид-сертификаты, подтверждающие прививки.

Сколько услуг и документов было и есть в Дие

Цифровое водительское удостоверение и техпаспорт стали первыми документами, доступными в приложении Дия. В течение первого года к ним добавили студенческий билет, ID-карту, загранпаспорт, РНУКПН, свидетельство о рождении ребенка и справку ВПЛ.

В апреле 2020 года заработал портал Дия, который на старте предлагал 27 услуг. Одними из первых сервисов стали регистрация ФЛП и комплексная услуга для родителей новорожденных еМалятко. Также в приложении появились возможности проверки штрафов за нарушение ПДД и долгов по исполнительным производствам.

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На сегодня в приложении Дия доступны 28 цифровых документов и более 30 сервисов. На портале Дия пользователи могут воспользоваться более 130 государственными услугами. Сейчас Дия объединяет 22 миллиона украинцев, обеспечивая им доступ к государственным услугам в цифровом формате.

Признание Дия в Украине и мире

Приложение Дия в 2024 году вошло в престижный рейтинг TIME Best Inventions 2024 в категории Apps & Software. Издание TIME отметило цифровую платформу за ее подход, в частности сервис "Брак онлайн" – первый в мире сервис, который позволяет пройти полный цикл регистрации брака без посещения государственных учреждений.

TIME ежегодно отбирает 200 самых революционных разработок в различных сферах, оценивая их по критериям оригинальности, эффективности, амбициозности и влияния. В 2024 году вместе с Дией в список попали, в частности, Canva и финтех-компания Column Tax. В предыдущем году в этой категории были отмечены Duolingo Music, Spotify DJ и другие влиятельные технологические проекты.

За время существования сервиса "Брак онлайн" в Дие украинцы сделали 2 миллиона предложений, подали 13,6 тысячи заявлений на бракосочетание, а 2339 пар уже официально поженились через приложение.

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Кроме рейтинга TIME, Дия получила ряд международных наград:

"Каннские львы" (2022) – бронзовая награда в категории "Креативная трансформация бизнеса";

Red Dot Design Award (2020) – награда за дизайн портала "Дия";

e-Governance Academy (Эстония) – награда за "Дия.Подпись-EU";

UX Design Awards – специальная награда за дизайн приложения среди 540 проектов из 54 стран мира.

За пять лет Дии мы показали, что именно цифровизация убирает коррупционные риски и возможности для махинаций. Фонд Восточная Европа провел исследование, в котором специалисты выяснили, что реальный антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации за четыре года – 66 миллиардов гривен. И это лишь 25% всех услуг в Дие. Реальный эффект значительно больше,

– отметил Михаил Федоров в комментарии 24 Каналу о влиянии Дии в Украине.



Михаил Федоров / Фото предоставлено 24 Каналу

Какие планы у Дии на 2025 год

В этом году Минцифра работает над полной интеграцией искусственного интеллекта во все свои проекты. Не исключение – и Дия. Также министерство работает над такими услугами:

Комплекс услуг для водителей. В этом году в планах осуществить цифровую реформу ГСЦ МВД.

По сути, это будет революция в услугах для водителей. Планируем цифровизировать 90% услуг для водителей в течение года,

– говорят в Минцифре.