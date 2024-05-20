5 лет со дня инаугурации: в ОП назвали основные результаты президентства Зеленского
Сегодня, 20 мая, исполняется 5 лет со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. За этот период ему и его команде удалось сделать многое для того, чтобы Украина стала известной на весь мир, как сильное, самобытное и непокоренное государство.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, каковы основные результаты правления Владимира Зеленского за 5 лет. Он также добавил, что мы живем в сложные времена, которые не позволяют развивать именно то, что нужно Украине, в частности более прозрачные институты власти.
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Изменения в Украине
Советник председателя ОП отметил, что несмотря на коронавирусную инфекцию, которая существенно ограничила возможность перестройки государства, и войну, которая является серьезным вызовом для всех, в Украине, по его мнению, все же заметны положительные сдвиги.
Михаил Подоляк назвал основные изменения, произошедшие за время президентства Владимира Зеленского. Первое – влияние олигархии на государственные институты существенно уменьшено. Второе – Украина приобрела совсем другой уровень субъектности.
Слово Украины на внешних рынках услышано. Это будет существенно влиять на то, где и кем мы будем завтра,
– сказал он.
Третье – на международном уровне украинские дипломаты ведут разговоры о том, что Украина приобретет членство в экономических и военных союзах, чтобы окончательно избавиться от советского влияния.
Эта война о точке в советской истории. Это будет сделано именно благодаря каденции господина Зеленского,
– высказался Подоляк.
Четвертое – начался процесс разграничения на внутреннем и внешнем уровнях того, что украинцы не имеют ничего общего с россиянами.
Важно, чтобы наши дети не идентифицировали себя с концепцией "русского мира". На первый план выходят исторические и культурные основы, на которых будет строиться новая украинская государственность,
– отметил советник председателя ОП.
Подоляк отметил, что процессы изменений в нашем государстве продолжаются в сложный период войны. Это проверяет на устойчивость волю, дух и профессиональные компетенции большого количества граждан Украины.
"Мне кажется, что после двух лет войны видно, что Украина абсолютно способна не только выстоять, но и перестроить свою государственную матрицу", – подчеркнул он.
Последние заявления Владимира Зеленского
- До проведения Глобального саммита мира остался меньше месяца. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP сообщил, что Украина ожидает, что его участники вместе разработают план действий по трем пунктам.
- Владимир Зеленский 19 мая обратился к украинцам, рассказав о ситуации в Харьковской области. Президент подчеркнул, что оккупанты не могут достичь своей цели – растянуть наши силы и ослабить Украину.
- Президент отметил, что для противостояния российской армии и нанесения ей ударов необходимы соответствующие силы. В интервью AFP украинский лидер ответил на вопрос о том, когда новая американская помощь будет ощутимой на линии фронта. Он объяснил, что это комплекс шагов, поскольку помощь США предоставляется для того, чтобы Украина могла сдерживать наступление врага.