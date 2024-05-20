Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, якими є основні результати правління Володимира Зеленського за 5 років. Він також додав, що ми живемо у складні часи, які не дозволяють розбудовувати саме те, що потрібно Україні, зокрема більш прозорі інституції влади.

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Зміни в Україні

Радник голови ОП зазначив, що попри коронавірусну інфекцію, яка суттєво обмежила можливість перебудови держави, та війну, яка є серйозним викликом для всіх, в Україні, на його думку, усе ж помітні позитивні зрушення.

Михайло Подоляк назвав основні зміни, що сталися за час президентства Володимира Зеленського. Перше – вплив олігархії на державні інституції суттєво зменшено. Друге – Україна набула зовсім іншого рівня суб'єктності.

Слово України на зовнішніх ринках почуто. Це буде суттєво впливати на те, де і ким ми будемо завтра,

– сказав він.

Третє – на міжнародному рівні українські дипломати ведуть розмови про те, що Україна набуде членства в економічних та воєнних союзах, щоб остаточно позбутись радянського впливу.

Ця війна про крапку в радянській історії. Це буде зроблено саме завдячуючи каденції пана Зеленського,

– висловився Подоляк.

Четверте – розпочався процес розмежування на внутрішньому та зовнішньому рівнях того, що українці не мають нічого спільного з росіянами.

Важливо, щоб наші діти не ідентифікували себе з концепцією "русского міра". На перший план виходять історичні та культурні засади, на яких буде будуватись нова українська державність,

– наголосив радник голови ОП.

Подоляк зауважив, що процеси змін у нашій державі тривають у складний період війни. Це перевіряє на стійкість волю, дух та професійні компетенції великої кількості громадян України.

"Мені здається, що після двох років війни видно, що Україна абсолютно спроможна не тільки вистояти, але й перебудувати свою державну матрицю", – підкреслив він.

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