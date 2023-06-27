"5 минут назад я там стоял": эмоциональное видео с места ракетной атаки в Краматорске

Россия 27 июня нанесла два ракетных удара по Краматорску. Оккупанты прицельно били по месту скопления людей.

Число погибших и травмированных продолжает расти. По состоянию на 22:16 известно, что атака унесла жизни двух человек.

Заметьте Удар по пиццерии в Краматорске: количество погибших и пострадавших снова выросло

Россия ударила по Краматорску

Захватчики вечером 27 июня нанесли ракетный удар по Краматорску. В сети появилось видео очевидца очередной вражеской атаки.

Я отсюда уехал 5 минут назад. Я там стоял пять минут назад. Пи**ец. 5 минут, с**а, прошли. 5 минут, на**й. Пи**ец, бл**ь. Нас бы сейчас не было в живых,

– говорит мужчина в ролике.

Смотрите видео с места российской атаки (видео 18+, присутствует мат)

По информации Нацполиции, по состоянию на 22:00 в Краматорске в результате российских обстрелов погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 42 – получили ранения. Разбор завалов продолжается.

В ГСЧС отметили, что спасатели уже ликвидировали пожар в здании разрушенной пиццерии на площади 30 квадратных метров.

Из-под завалов деблокированы тела трех погибших, в том числе ребенка 2008 года рождения. Среди пострадавших – ребенок 2022 года рождения. Спасен один человек. Производится разбор плит перекрытия разрушенного кафе и поиск пострадавших,

– говорится в сообщении.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что обстрел произошел примерно в 20:00. Кроме детей, среди раненых есть 3 иностранца. Вражеские ракеты попали в частный сектор и пиццерию.

"По предварительной информации, под завалами пиццерии до сих пор находятся люди – идет спасательная операция. На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция. Раненые получают необходимую медицинскую помощь", – рассказал Кириленко.

Он добавил, что вблизи места попадания повреждения получили многочисленные дома, здания магазинов, кафе и другие заведения. Точные последствия атаки еще предстоит установить.

"Это – очередной целенаправленный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян на нашей земле. Россия – государство-террорист!" – подчеркнул председатель ОВА.

На месте разбора завалов в Краматорске в 22:30 сообщили о повторной ракетной угрозе. Спасательные работы приостановили.