Кількість загиблих та травмованих продовжує зростати. Станом на 22:16 відомо, що атака забрала життя трьох людей.

Зауважте Удар по піцерії у Краматорську: кількість загиблих та постраждалих знову зросла

Росія вдарила по Краматорську

Загарбники ввечері 27 червня завдали ракетного удару по Краматорську. У мережі з'явилося відео очевидця чергової ворожої атаки.

Я звідси поїхав 5 хвилин тому. Я там стояв 5 хвилин тому. Пи**ець. 5 хвилин, с**а, минули. 5 хвилин, на**й. Пи**ець, бл**ь. Нас би зараз не було в живих,

– каже чоловік у ролику.

Дивіться відео з місця російської атаки (відео 18+, присутня лайка)

За інформацією Нацполіції, станом на 22:00 у Краматорську внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, зокрема дитина. Ще 42 – зазнали поранення. Розбір завалів триває.

У ДСНС зазначили, що рятувальники вже ліквідували пожежу у будівлі зруйнованої піцерії на площі 30 квадратних метрів.

З-під завалів деблоковано тіла трьох загиблих осіб, зокрема дитини 2008 року народження. Серед постраждалих – дитина 2022 року народження. Врятовано одну людину. Проводиться розбір плит перекриття зруйнованого кафе та пошук постраждалих,

– мовиться у повідомленні.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що обстріл стався приблизно о 20:00. Окрім дітей, серед поранених є 3 іноземці. Ворожі ракети поцілили у приватний сектор і піцерію.

"За попередньою інформацією, під завалами піцерії досі перебувають люди – триває рятувальна операція. На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція. Поранені отримують необхідну медичну допомогу", – розповів Кириленко.

Він додав, що поблизу місця влучання пошкоджень зазнали численні будинки, будівлі крамниць, кав'ярень та інших закладів. Точні наслідки атаки ще належить встановити.

"Це – черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на нашій землі. Росія – держава-терористка!" – наголосив голова ОВА.

Зверніть увагу! На місці розбору завалів у Краматорську о 22:30 повідомили про повторну ракетну загрозу. Рятувальні роботи тимчасово зупинили.