В ВСУ прокомментировали материал CNN о 50 000 россиян на Запорожском направлении

Американские журналисты заявили, что Россия собирает оккупантов на Запорожском направлении. В ответ в ВСУ призвали учитывать специфику этого направления.

Представитель "ОСГВ" Таврия Дмитрий Лиховий прокомментировал материал CNN о якобы массированном наращивании присутствия российских оккупантов на Запорожском направлении. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что этому предшествовало

Недавно в CNN заявили, что россияне перебрасывают большое количество войск на Запорожское направление. Американские журналисты сообщили о по меньшей мере 50 000 российских военных.

Речь идет о той зоне, в которой в прошлом году Силы обороны проводили контрнаступление. При этом издание ссылалось на анонимные украинские и даже российские источники.

Что говорят в "ОСГВ" Таврия

Лиховий отметил, что эти несколько десятков тысяч оккупантов не оказывают такого давления, которое было в Авдеевке. По его словам, это другие обстоятельства и условия. Тактика ведения боевых действий на Запорожском направлении тоже другая.

Запорожское направление имеет значительную протяженность, и противник, хочешь-не-хочешь, рассредоточивает все это количество (войск – 24 Канал) вдоль этой линии фортификации своей, в том числе еще созданной против нашей летней кампании,

– пояснил он.

Спикер отметил, что это фактически степная территория. Чтобы собрать ударный кулак, России надо забирать оккупантов с флангов на этом направлении. Однако в таком случае ВСУ смогут этим воспользоваться и зайти туда. Лиховий добавил, что противник там действует осторожно. После первой неудачной попытки враг вернулся к тактике малых пехотных штурмовых групп, которая уже знакома ВСУ.

Что говорят о ситуации на Запорожском направлении