Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что захватчики время от времени уменьшают наступательный темп. Впоследствии подходит их подкрепление и они возобновляют наступление.

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"Их оперативная задача будет, чтобы попытаться отвоевать все те позиции, которые были освобождены в результате украинских успешных наступательных действий", – сказал Мусиенко.

На скольких направлениях может атаковать Россия

Именно поэтому враг и активизировался. Однако, на всех пяти направлениях, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований, оккупанты не смогут одновременно наступать. По его мнению, россияне все равно сконцентрируют и сведут свою активность к трем, если не двум направлениям максимум. Там они будут пытаться прорваться.

Так было уже осенью, когда враг начинал свое наступление на Востоке. Они начали движение по всем направлениям, где они только могли. Цель, которая ставилась, – это попытаться найти слабые, уязвимые места в украинской обороне,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Враг пытался это обнаружить, а потом уже пробовать, концентрируя силы и увеличивая давление. В конце концов россияне включились в политическую цель – битву за Авдеевку.

"Сейчас все равно после этих пяти направлений будет где-то концентрация. Учитывая те задачи, которые они ставят, будет концентрироваться эта сила именно на направлении Запорожском, Бахмутском и Купянском. Вот в этих трех точках враг будет атаковать", – уверен руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ситуацию стабилизируют

По его словам, россияне немного продвинулись на Купянском направлении и имеют определенные тактические "успехи". Однако дальше это продвижение заблокировано. То же касается и Южного направления. Там очень трудно, идут непростые бои, но украинские военные делают все для того, чтобы уменьшить наступательный потенциал врага.

"В ближайшее время будут еще усилены наши позиции в Часовом Яру и, учитывая наши высоты там, будет так же стабилизирована ситуация, чтобы остановить и отражать эти многочисленные атаки врага", – сказал Александр Мусиенко.

Какая ситуация на фронте