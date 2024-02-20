Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что захватчики время от времени уменьшают наступательный темп. Впоследствии подходит их подкрепление и они возобновляют наступление.
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"Их оперативная задача будет, чтобы попытаться отвоевать все те позиции, которые были освобождены в результате украинских успешных наступательных действий", – сказал Мусиенко.
На скольких направлениях может атаковать Россия
Именно поэтому враг и активизировался. Однако, на всех пяти направлениях, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований, оккупанты не смогут одновременно наступать. По его мнению, россияне все равно сконцентрируют и сведут свою активность к трем, если не двум направлениям максимум. Там они будут пытаться прорваться.
Так было уже осенью, когда враг начинал свое наступление на Востоке. Они начали движение по всем направлениям, где они только могли. Цель, которая ставилась, – это попытаться найти слабые, уязвимые места в украинской обороне,
– подчеркнул Александр Мусиенко.
Враг пытался это обнаружить, а потом уже пробовать, концентрируя силы и увеличивая давление. В конце концов россияне включились в политическую цель – битву за Авдеевку.
"Сейчас все равно после этих пяти направлений будет где-то концентрация. Учитывая те задачи, которые они ставят, будет концентрироваться эта сила именно на направлении Запорожском, Бахмутском и Купянском. Вот в этих трех точках враг будет атаковать", – уверен руководитель Центра военно-правовых исследований.
Ситуацию стабилизируют
По его словам, россияне немного продвинулись на Купянском направлении и имеют определенные тактические "успехи". Однако дальше это продвижение заблокировано. То же касается и Южного направления. Там очень трудно, идут непростые бои, но украинские военные делают все для того, чтобы уменьшить наступательный потенциал врага.
"В ближайшее время будут еще усилены наши позиции в Часовом Яру и, учитывая наши высоты там, будет так же стабилизирована ситуация, чтобы остановить и отражать эти многочисленные атаки врага", – сказал Александр Мусиенко.
Какая ситуация на фронте
- В течение 19 февраля украинские военные отбили попытки наступления россиян на Купянском, Марьинском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Выстояли украинские подразделения и на Лиманском направлении. Там захватчики атаковали с поддержкой авиации. На Херсонском направлении ВСУ отразили штурмы врага и удерживают позиции.
- На Бахмутском направлении ВСУ также отбили атаки. Там оккупанты фронтально наступают на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта. На Авдеевском направлении украинские военные отошли на другую линию обороны. Они отбили атаки врага. В Институте изучения войны отмечают, что после захвата Авдеевки темп наступления россиян замедлился.
- В течение понедельника Россия потеряла 1230 своих военных. Уменьшилось у россиян на 5 танков, 36 боевых бронированных машин и 40 артсистем. Потерял враг 2 РСЗО и 1 средство ПВО. Также украинские защитники уничтожили 2 самолета оккупантов, 61 БпЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатые ракеты. А еще – 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 6 единиц спецтехники.