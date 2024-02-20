Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що загарбники час від часу зменшують наступальний темп. Згодом підходить їхнє підкріплення і вони поновлюють наступ.

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"Їхня оперативна задача буде, щоби спробувати відвоювати всі ті позиції, які були звільнені внаслідок українських успішних наступальних дій", – сказав Мусієнко.

На скількох напрямках може атакувати Росія

Саме тому ворог і активізувався. Однак, на всіх п'яти напрямках, переконаний керівник Центру військово-правових досліджень, окупанти не зможуть одночасно наступати. На його думку, росіяни все одно сконцентрують і зведуть свою активність до трьох, якщо не двох напрямків максимум. Там вони намагатимуться прорватися.

Так було уже восени, коли ворог починав свій наступ на Сході. Вони почали рух по всіх напрямках, де вони тільки могли. Мета, яка ставилася, – це спробувати знайти слабкі, вразливі місця в українській обороні,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Ворог намагався це виявити, а потім вже пробувати, концентруючи сили та збільшуючи тиск. Зрештою росіяни включилися у політичну мету – битву за Авдіївку.

"Зараз все одно після цих п'яти напрямків буде десь концентрація. Враховуючи ті задачі, які вони ставлять, буде концентруватись ця сила саме на напрямку Запорізькому, Бахмутському і Куп'янському. Ось в цих трьох точках ворог буде атакувати", – упевнений керівник Центру військово-правових досліджень.

Ситуацію стабілізують

За його словами, росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку та мають певні тактичні "успіхи". Однак далі це просування заблоковане. Те саме стосується і Південного напрямку. Там дуже важко, йдуть непрості бої, але українські військові роблять усе для того, аби зменшити наступальний потенціал ворога.

"Найближчим часом будуть ще підсилені наші позиції в Часовому Ярі та, враховуючи наші висоти там, буде так само стабілізована ситуація, щоби зупинити й відбивати ці численні атаки ворога", – сказав Олександр Мусієнко.

Яка ситуація на фронті