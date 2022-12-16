Охватывает половину Украины: что означает прилет российского самолета А-50 в Беларусь
Из России на белорусский аэродром переместили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Оккупанты имеют в наличии не более 10 подобных самолетов.
Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Если верить русским спецификациям, такой самолет отвечает за обнаружение целей на расстояниях до 450 км.
К теме Во время массированной атаки россияне впервые запускали Ту-95 из "Энгельса"
По словам Олега Каткова, А-50У оснащен радаром, который видит воздушные цели на значительном расстоянии.
"Его размещение в Беларуси позволяет из районов патрулирования "смотреть" достаточно далеко, охватывать половину Украины. И наводить дальнобойные средства воздушного поражения", – объяснил военный эксперт.
Вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения под Минск прилетели истребители-перехватчики МиГ-31. Такие самолеты могут быть не только носителями ультразвуковой ракеты "Кинжал", но также нести дальнобойные ракеты Р-37, имеющие дальность полета 150 километров. В этом случае А-50У выступает самолетом наводки.
Самолет А-50У способен охватить половину Украины: смотреть видео
В феврале А-50У также были в Беларуси
Олег Катков сообщил, что во время брифинга 15 декабря в украинском Генштабе предоставили информацию, что в феврале, перед вторжением, Россия сконцентрировала на территории Беларуси значительную авиационную группировку, укомплектованную самолетами А-50У.
Это, конечно, не означает, что с территории Беларуси нападение будет совершено прямо сейчас, но это определенный маркер того, что идет усиление воздушной составляющей,
– заметил главный редактор Defense Express.
Катков отметил, что в настоящее время в Беларусь перемещены только А-50У и три МиГ-31. В феврале россияне сконцентрировали в соседней стране несколько десятков штурмовиков и полтора десятка истребителей. В настоящее время такое количество российских самолетов в Беларуси не замечено. Кроме того, следует помнить, что самолеты А-50 базировались на территории Беларуси до июля.
Россия наращивает силы в Беларуси: что известно
- В американском Институте по изучению войны (ISW) считают, что российское вторжение с Беларуси пока не неизбежно.
- Армен Чибухчян считает, что повторное наступление на Киев возможно при условии, если российскому диктатору Владимиру Путину удастся убедить Беларусь напрямую вступить в войну против Украины.
- Российский диктатор собирается к своему белорусскому коллеге. В Минске Владимира Путина вместе с делегацией ждут 19 декабря.