Охватывает половину Украины: что означает прилет российского самолета А-50 в Беларусь

Из России на белорусский аэродром переместили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Оккупанты имеют в наличии не более 10 подобных самолетов.

Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Если верить русским спецификациям, такой самолет отвечает за обнаружение целей на расстояниях до 450 км.

К теме Во время массированной атаки россияне впервые запускали Ту-95 из "Энгельса"

По словам Олега Каткова, А-50У оснащен радаром, который видит воздушные цели на значительном расстоянии.

"Его размещение в Беларуси позволяет из районов патрулирования "смотреть" достаточно далеко, охватывать половину Украины. И наводить дальнобойные средства воздушного поражения", – объяснил военный эксперт.

Вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения под Минск прилетели истребители-перехватчики МиГ-31. Такие самолеты могут быть не только носителями ультразвуковой ракеты "Кинжал", но также нести дальнобойные ракеты Р-37, имеющие дальность полета 150 километров. В этом случае А-50У выступает самолетом наводки.

Самолет А-50У способен охватить половину Украины: смотреть видео

В феврале А-50У также были в Беларуси

Олег Катков сообщил, что во время брифинга 15 декабря в украинском Генштабе предоставили информацию, что в феврале, перед вторжением, Россия сконцентрировала на территории Беларуси значительную авиационную группировку, укомплектованную самолетами А-50У.

Это, конечно, не означает, что с территории Беларуси нападение будет совершено прямо сейчас, но это определенный маркер того, что идет усиление воздушной составляющей,

– заметил главный редактор Defense Express.

Катков отметил, что в настоящее время в Беларусь перемещены только А-50У и три МиГ-31. В феврале россияне сконцентрировали в соседней стране несколько десятков штурмовиков и полтора десятка истребителей. В настоящее время такое количество российских самолетов в Беларуси не замечено. Кроме того, следует помнить, что самолеты А-50 базировались на территории Беларуси до июля.

Россия наращивает силы в Беларуси: что известно