Следует снизить ожидания, – BBC о 50-дневном ультиматуме Трампа для России

Журналисты проанализировали свежие заявления Трампа о России. Хотя слова президента США определенно проукраинские, медийщики предлагают осмотрительно отнестись к ним.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Ультиматум для России, 100-процентные пошлины и критика Путина: резонансные заявления Трампа

Почему не стоит впадать в эйфорию от угроз Трампа Путину?

Трамп призвал Москву заключить мирное соглашение в течение 50 дней, иначе он введет 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров.

Но корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер обращает внимание, что похожие вещи уже были.

"Ранее подобные высокие ожидания оборачивались разочарованием из-за действий как Трампа, и Путина", – заметил он.

Например, Путин предложил переговоры в Стамбуле после того, как ряд стран выдвинул ему условия и угрожали санкциями. Но хозяин Кремля не приехал в Турцию, несмотря на то, что звал туда Зеленского. И Трамп никак не отреагировал на это.

К тому же за 50 дней Россия может не раз массированно обстрелять Украину. Президент США 14 июля не ответил, что будет делать, если Путин усилит атаки.

Интересно! Кая Каллас заявила, что 50 дней – это очень долгий срок. Россия продолжает убивать.

Поэтому оккупанты имеют много пространства для маневра, подытожили в СМИ.

Заявления США – не повод прекратить обстрелы для России

Заметим, что 14 июля в Украину приехал Кит Келлог. Тревога в этот день звучала по всей стране, ведь враг поднял МиГ.

Когда Трамп выступал с резонансными заявлениями об оружии для Украины и санкциях для России, на Киевщине работала ПВО. А теперь, когда все анализируют заявления лидера США, взрывы раздаются во многих городах, потому что оккупанты бьют "Шахедами".