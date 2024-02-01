Не менее важно, чем военная помощь, – Зеленский о 50 миллиардах евро для Украины
Источник:Владимир Зеленский
Европейский союз принял решение предоставить Украине финансирование в размере 50 миллиардов. Президент нашего государства поприветствовал это решение.
Владимир Зеленский назвал это решение очень важным. Он не оставил без внимания то, что его поддержали все 27 стран – членов Евросоюза, хотя Венгрия долго и блокировала его.
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Это укрепит нашу экономику
Это финансирование на несколько лет. В частности, на 2024 – 2027 годы. Владимир Зеленский отметил. что в долгосрочной перспективе это значительно укрепит нашу экономику.
Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию,
– написал он.
Решение действительно стало историческим. К слову, Дональд Туск, премьер – министр Польши раскритиковал Орбана за то, что он неоднократно блокировал выделение этого транша. Он отмечал, такие убеждения Орбана – опасны для всей Европы.
Глава МИД отреагировал на решение
Дмитрий Кулеба также отреагировал на это. Он благодарен Европейскому совету за принятие решения о создании финансового инструмента для Украины Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.
Это решение имеет историческое значение. Оно четко демонстрирует, что любые разговоры о якобы "усталости" или "уменьшение поддержки" является неправдой,
– написал он.
Он отметил, что Европа в очередной раз продемонстрировала свою силу и способность независимо принимать важные решения. ЕС показывает лидерство и подает пример для всего мира.
Кроме этого, это также является четким сигналом того, что надежды Путина "переждать" решимость Украины и мира напрасны.
Шольц был убежден, что решение примут
- Шольц отметил, что ЕС интенсивно работал в течение нескольких недель, чтобы согласовать финансовую поддержку Украине. Он говорит, что продолжит "упорно работать", чтобы решение было принято единогласно.
- Немецкий лидер заявил, что среди государств-членов ЕС есть воля, чтобы согласовать выделение 50 миллиардов евро единогласно.
- Он сказал, что тогда необязательно создавать "конструкции", чтобы Киев получил средства, намекая на передачу денег за пределами бюджета ЕС.