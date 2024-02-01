Не менее важно, чем военная помощь, – Зеленский о 50 миллиардах евро для Украины

Европейский союз принял решение предоставить Украине финансирование в размере 50 миллиардов. Президент нашего государства поприветствовал это решение.

Владимир Зеленский назвал это решение очень важным. Он не оставил без внимания то, что его поддержали все 27 стран – членов Евросоюза, хотя Венгрия долго и блокировала его.

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Это укрепит нашу экономику

Это финансирование на несколько лет. В частности, на 2024 – 2027 годы. Владимир Зеленский отметил. что в долгосрочной перспективе это значительно укрепит нашу экономику.

Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию,

– написал он.

Решение действительно стало историческим. К слову, Дональд Туск, премьер – министр Польши раскритиковал Орбана за то, что он неоднократно блокировал выделение этого транша. Он отмечал, такие убеждения Орбана – опасны для всей Европы.

Глава МИД отреагировал на решение

Дмитрий Кулеба также отреагировал на это. Он благодарен Европейскому совету за принятие решения о создании финансового инструмента для Украины Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.

Это решение имеет историческое значение. Оно четко демонстрирует, что любые разговоры о якобы "усталости" или "уменьшение поддержки" является неправдой,

– написал он.

Он отметил, что Европа в очередной раз продемонстрировала свою силу и способность независимо принимать важные решения. ЕС показывает лидерство и подает пример для всего мира.

Кроме этого, это также является четким сигналом того, что надежды Путина "переждать" решимость Украины и мира напрасны.

Шольц был убежден, что решение примут