Когда Украине могут выделить 50 миллиардов от ЕС: Мишель назвал дату нового саммита ЕС

В Евросоюзе все еще не одобрили многолетний пакет пособий для Украины. Речь идет о выделении 50 миллиардов евро. И уже известно, когда может состояться саммит ЕС, во время которого может быть принято соответствующее решение.

Детальнее об этом рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он наметил срок, когда на саммите ЕС могут одобрить помощь для Украины.

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Когда состоится саммит ЕС

По словам Шарля Мишеля, саммит ЕС намечен на 1 февраля 2024 года. Во время него будет решаться судьба выделения Украине многолетней помощи в размере 50 миллиардов евро.

Он отметил, что во время саммита Европейского Союза планируют согласовать многолетний бюджет поддержки нашему государству. Эти 50 миллиардов евро рассчитаны на 2024 – 2027 годы.

Также Шарль Мишель уточнил, что для соответствующего решения потребуется немного времени. Его потратят на то, чтобы убедить Венгрию не быть против выделение помощи Украине.

Что известно о выделении денег для Украины

Обратите внимание, что Европейская Комиссия ранее сделала предложение. Она стремится к тому, чтобы Украине на ближайшие пять лет выделили 50 миллиардов евро. За соответствующее решение должны быть все страны-члены ЕС. Собственно, на саммите ЕС 14 – 15 декабря дойти согласия не удалось из-за Венгрии.

В Financial Times написали, что Венгрию могут лишить права голоса. Над этим размышляют страны-члены Евросоюза. Это стремятся сделать, чтобы выделить Украине 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.

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