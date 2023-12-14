Евросоюз определился с общим бюджетом: что с решением о помощи Украине

В Брюсселе 14 декабря состоялся судьбоносный для Украины саммит Европейского совета, на котором должны были принять решение о выделении нашему государству 50 миллиардов евро. Сейчас уже есть предварительные решения по бюджету ЕС.

Об этом сообщил ведущий 24 Канала Алексей Печий. По его словам, общий бюджет Евросоюза рассмотрен и передан помощникам европейских лидеров, а вот вопрос финансовой поддержки Украине отложен.

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Почему ЕС пересматривает бюджет

Заседание Европейского совета уже длится около 7 часов. Официально был объявлен только один перерыв для того, чтобы перейти от вопроса расширения европейского бюджета к теме расширения Европейского Союза.

Представители европейских лидеров на условиях анонимности говорят о том, что все 27 стран смогли согласовать европейский бюджет или как его называют "многолетняя финансовая рамка". Он касается финансирования Евросоюза, его органов и расходов странам-членам.

Известно, что окончательные коррективы должны внести помощники лидеров стран Европейского Союза и снова к этому вопросу будут возвращаться.

Заметим, что пересматриваемый бюджет был принят еще в 2020 году на период с 2021 по 2027 год. Однако в настоящее время Европейский Союз должен пересмотреть этот бюджет, в частности, чтобы оказывать помощь Украине.

Как изменится бюджет Евросоюза

Лидеры стран ЕС внесут ряд коррективов в европейский бюджет. В частности, по выделению 2 миллиарда евро в поддержку государств-членов ЕС, которые расположены ближе к Украине и, как выражается на саммите, "больше всего пострадали от российской агрессии против Украины", а также имеют проблемы с нелегальными мигрантами. В первую очередь речь идет о Финляндии и странах Балтии.

Евросоюз планирует выделить свыше 7,5 миллиарда евро по решению вопросов миграции с третьими странами. 1,5 миллиарда евро выделяется на европейский фонд обороны и более 9 миллиардов евро будет перераспределено на неотложные приоритеты.

Наибольший расход из европейского бюджета – вопросы финансовой помощи в Украине. В ходе обсуждения лидер ЕС должен сегодня согласовать и вопрос предоставления нашему государству финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро к 2027 году.

Орбан начинал новую игру

ЕС придется урезать определенные расходы или увеличить взносы всех стран-членов. Однако в настоящее время главная проблема состоит в том, поддержит ли такое решение венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который блокирует этот вопрос.

После своего утреннего выступления Орбан начинал новую игру. Отметим, что до начала заседания лидеров ЕС позиция премьер-министра Венгрии заключалась в том, что он против выделения финансовой поддержки Украины на несколько лет вперед. Орбан говорил, что заложить средства на помощь нашему государству можно только в краткосрочной перспективе.

Деньги для Украины в ближайшей перспективе уже есть в бюджете ЕС. Если же мы (ЕС – 24 Канал) хотим давать больше денег на больший срок, то должны искать эти деньги вне бюджета ЕС и мы (Венгрия – 24 Канал) это поддерживаем,

– сказал Орбан.

Марк Рютте премьер-министр Нидерландов попытался развеять слухи о том, что Венгрии якобы разблокировали около 10 миллиардов евро чтобы можно было договориться с Виктором Орбаном. Мол, этот вопрос и так должны согласовать до 15 декабря.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС