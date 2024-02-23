Минус А-50У, – ГУР раскрыло модель самолета россиян, который сбили над Азовским морем

Российские воздушные силы потеряли очередную авиаединицу. Как констатирует украинская разведка, именно А-50У, который является модернизированным самолетом.

В акватории украинских морей неспокойно себя чувствуют не только корабли. 23 февраля в Воздушных силах Украины заявили, что над Азовским морем ликвидировали российский самолет, имевший красноречивое название "Баян".

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Что за борт, как его использовали

Следует отметить, что к этой операции причастны не только Воздушные силы, но и – Главное управление разведки Минобороны Украины.

А-50У ГУР и Воздушные Силы сбили над Азовским морем очередной самолет России благодаря совместной работе. Уничтоженный борт – новая модернизированная российская версия самолета,

– можно прочитать в сообщении.

ГУР отмечает, что речь идет не просто об уничтожении самолета, а – ликвидацию судна, что было воздушным командным пунктом. Кремль использовал его для:

дальнего радиолокационного обнаружения;

управления ракетами со стратегической авиации;

наведения целей на объекты в Украине.

Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностях террористической москвы. Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.

В то же время из сообщений телеграм-каналов понятно, что упал борт в районе хутора Трудовая Армения. Это Краснодарский край вражеского государства.

Где поразили российский самолет А-50У / Карты от ГУР МО

Именно столько, как отмечают в украинской разведке, стоит уничтоженное российское авиасудно. Аналитики пишут, что всего враг имел 9 самолетов А-50 до начала этого года. Не исключено, что их количество будет в дальнейшем уменьшаться.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук не удержался, чтобы не потроллить российских оккупантов. Как известно, 23 февраля они празднуют так называемый "День защитника отечества".

"Поздравляю оккупантов с "Днем защитника отечества!" – праздновать надо дома, и так, чтобы "Баян" не порвать", – пошутил генерал-лейтенант. Также он добавил: "Работаем дальше!" – то есть прямолинейно намекнул россиянам, что неприятностей для них будет больше.

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Вспомним напоследок, что чуть более месяца назад Украина уничтожила другой самолет А-50 российских оккупантов. Собственно, 14 января Воздушные силы поразили судно также над акваторией Азовского моря. Похоже, что захватчики плохо учатся на собственном опыте и ошибках.