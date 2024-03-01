Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что Россия иногда хвастается, что готовит ввести в строй самолет А-100. Однако они уже по меньшей мере 8 лет никак не могут это сделать. И главная проблема – в оборудовании.

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Может ли Россия изготавливать самолеты А-50

Как рассказал Криволап, в России функционирует мощный концерн "Вега", который является главным по разработкам различных радиолокационных систем, РЭБ и т.п. В свое время там поставили задачу модернизировать самолет А-50. Ведь они были морально устаревшими.

А-50 – это конец 80-х – начало 90-х годов. Они уже устарели. Там эти электронно-лучевые трубки стоят; огромные "шкафы" с усилителями и коммутаторами. Там тонны этих кабелей высокочастотных. Поэтому началась модернизация до А-50У. Там уже плоские экраны, другая электроника и т.п,

– рассказал Криволап.

В общем Россия сделала 7 самолетов А-50У. Украина уничтожила, по разным данным, именно 2 А-50У. Также известно об одном поврежденном самолете в Беларуси, который вряд ли смогут отремонтировать. Ведь России не хватает соответствующего оборудования.

Поэтому можно предположить, что сейчас у оккупантов есть 4 А-50У и 3 А-50. И есть вопрос, могут ли эти старые самолеты вообще выполнять задачи.

Оккупанты рассказывали также о самолете А-100. Однако там постоянно переносят сроки его передачи. Последний раз обещали, что захватчики получат его в 2024 году. Но пока никаких сообщений об этом нет.

Концерн декларирует невозможность установки тех систем, которые должны были установить. Им элементарно не хватает элементной базы из-за санкций, которые были достаточно серьезные по этим предметам. Но даже если он начнет работать, то будет уже морально устаревшим. Потому что никто уже с этими "шайбами" не летает. Это – прошлый век,

– объяснил Криволап.

Уничтожение российских самолетов: коротко