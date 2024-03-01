Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що Росія інколи хвалиться, що готує ввести в стрій літак А-100. Однак вони вже щонайменше 8 років ніяк не можуть це зробити. І головна проблема – в обладнанні.

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Чи може Росія виготовляти літаки А-50

Як розповів Криволап, в Росії функціонує потужний концерн "Вега", який є головним з розробок різних радіолокаційних систем, РЕБ тощо. Свого часу там поставили завдання модернізувати літак А-50. Адже вони були морально застарілими.

А-50 – це кінець 80-х – початок 90-х років. Вони вже застаріли. Там оці електронно-променеві трубки стоять; величезні "шафи" з підсилювачами і комутаторами. Там тонни цих кабелів високочастотних. Тому почалася модернізація до А-50У. Там вже плоскі екрани, інша електроніка тощо,

– розповів Криволап.

Загалом Росія зробила 7 літаків А-50У. Україна знищила, за різними даними, саме 2 А-50У. Також відомо про один пошкоджений літак у Білорусі, який навряд чи зможуть відремонтувати. Адже Росії не вистачає відповідного обладнання.

Тому можна припустити, що наразі в окупантів є 4 А-50У та 3 А-50. І є питання, чи ці старі літаки взагалі можуть виконувати завдання.

Окупанти розповідали також про літак А-100. Однак там постійно переносять терміни його передачі. Востаннє обіцяли, що загарбники отримають його у 2024 році. Але поки жодних повідомлень про це немає.

Концерн декларує неможливість встановлення тих систем, які мали встановити. Їм елементарно не вистачає елементної бази через санкції, які були досить серйозні щодо цих предметів. Але навіть якщо він почне працювати, то буде вже морально застарілим. Бо ніхто вже з цими "шайбами" не літає. Це – минуле століття,

– пояснив Криволап.

Знищення російських літаків: коротко