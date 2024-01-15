Это фактически "глаза" врага, – Гуменюк рассказала, как сбитие А-50 повлияет на обстрелы

Украинским военным удалось подбить над Азовским морем два российских борта – А-50 и Ил-22. Вероятно, из-за соответствующей операции Россия может перенести запланированные удары по украинской территории.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что А-50 фактически был "глазами" россиян. Избиение российского самолета является ощутимым ударом по вражеской авиации.

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Удар по вражеской авиации

Наталья Гуменюк отметила, что зафиксированы убытки двух единиц авиации – то есть А-50 и Ил-22. Она отметила, что это не простые самолеты, ведь на них разворачивались командные пункты. Они помогали корректировать ракетные удары по Украине.

А-50 служил фактически "глазами" врага, потому что с помощью этой машины и аппаратуры, которая предусматривала его деятельность, враг наблюдал за нашей территорией, осуществлял наведение мощных ракетных ударов,

– отметила Гуменюк.

Спикер добавила, что именно с помощью А-50 обличалась максимально ситуация с будущими целями. По всей вероятности, такой удар является чувственным для российской армии. Из-за этой операции враг может отсрочить грядущие ракетные поражения.

Избиение российских самолетов