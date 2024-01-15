Это фактически "глаза" врага, – Гуменюк рассказала, как сбитие А-50 повлияет на обстрелы
Источник:Media Center Украина
Украинским военным удалось подбить над Азовским морем два российских борта – А-50 и Ил-22. Вероятно, из-за соответствующей операции Россия может перенести запланированные удары по украинской территории.
Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что А-50 фактически был "глазами" россиян. Избиение российского самолета является ощутимым ударом по вражеской авиации.
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Удар по вражеской авиации
Наталья Гуменюк отметила, что зафиксированы убытки двух единиц авиации – то есть А-50 и Ил-22. Она отметила, что это не простые самолеты, ведь на них разворачивались командные пункты. Они помогали корректировать ракетные удары по Украине.
А-50 служил фактически "глазами" врага, потому что с помощью этой машины и аппаратуры, которая предусматривала его деятельность, враг наблюдал за нашей территорией, осуществлял наведение мощных ракетных ударов,
– отметила Гуменюк.
Спикер добавила, что именно с помощью А-50 обличалась максимально ситуация с будущими целями. По всей вероятности, такой удар является чувственным для российской армии. Из-за этой операции враг может отсрочить грядущие ракетные поражения.
Избиение российских самолетов
- Вечером российские телеграм-каналы начали распространять информацию, что украинские военные нанесли удары по самолету дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушному командному пункту Ил-22. Утром на следующий день информацию о сбитии двух российских бортов 15 января официально подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный.
- Отмечается, что это первый в истории случай сбитие самолета ДРЛВ. Обычно они летают вдали от линии фронта, а также имеют сопровождение. Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 состоит из 15 – 16 человек, из которых около 10 операторов. Вероятно, они видели ракету, но самолет просто не в состоянии маневрировать.
- Вероятно, самолет Ил-22 все же дотащил до аэродрома в Анапе, где попросил аварийную посадку. Спикер Воздушных Сил отметил, что тот "живущий гад", но самолет сильно поврежден, и ремонт ему уже не поможет.