Оккупанты пытаются собирать информацию, которую уже не передаст А-50: к какой тактике прибегают

Накануне второй годовщины полномасштабной войны украинские защитники сбили над Азовским морем еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Теперь оккупанты пытаются как-то собирать информацию, которую больше не передаст этот А-50.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк рассказала, к какой именно тактике прибегают российские захватчики, передает 24 Канал.

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Руководитель пресс-центра отметила, что сейчас активность российских разведывательных дронов чрезвычайно высока. Так, в зоне ответственности Сил обороны Юга за минувшие сутки было зафиксировано более 100 дронов подобного типа вдоль линии боевого соприкосновения и на более глубокие регионы.

Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. Именно поэтому мы видим и неспецифическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдалении, в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных,

– рассказала Гуменюк.

Добавила, по наведению, наши военные видели за вчерашние сутки очень усиленную своего рода активность баллистического оружия врага. Россияне пытались атаковать Кировоградскую область.

Также был удар по Николаевской области, но по открытым территориям, то есть наведение такого точного, как они планировали, не произошло, отметила Гуменюк. В то же время добавила, должны понимать, если захватчики это прощупывают баллистическим оружием, то имеют определенные планы подобных атак.

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