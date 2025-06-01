Потеря такого одного борта является большим событием, – Игнат об уничтожении А-50 в пределах "Паутины"
- СБУ в рамках спецоперации "Паутина" поразила 41 самолет стратегической авиации России, в частности, А-50.
- Юрий Игнат отметил, что потеря такого борта является важным событием.
Накануне, 1 июня, СБУ провела уникальную спецоперацию "Паутина". Украинские дроны поразили 41 самолет стратегической авиации России. Среди уничтоженных – А-50. Потеря такого борта является большим событием.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций в командовании Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью УП, сообщает 24 Канал.
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Игнат об уничтожении А-50
Юрий Игнат отметил, что, данным СБУ, еще один такой российский самолет был уничтожен в результате атаки украинских дронов.
Представитель Воздушных сил отметил, что А-50 в России можно было пересчитать на пальцах одной руки. Благодаря этим самолетам агрессор проводил мощную радиолокационную разведку вглубь Украины на сотни километров. Это давало врагу информацию о пребывании наших самолетов в воздухе, о воздушных атаках, а также о наших системах ПВО.
Потеря такого одного борта – это уже большое событие,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Добавил, кроме того, имеем атакованные аэродромы.
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Краткая справка. А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров, крылатые ракеты – 215 километров.