Россия нанесла два ракетных удара по Харькову, ночью атаковала дронами: хронология 590 дня войны
Российские оккупационные войска ведут войну против Украины уже 590 дней. Методы врага жестоки – каждый день от российских ракет гибнут мирные украинцы. На фронте ситуация динамична, Силы обороны преуспевают в наступлении.
О главных событиях дня, обстановке на поле боя, международных новостях на 6 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Российские оккупационные войска нанесли удары по двум районам Харькова. В результате атаки пострадали, в том числе 11-месячный младенец. По предварительным данным ОВА, попадания произошли в Киевском и Основянском районах Харькова. Потери российских окупантов достигли уже около 281 090 человек, 4777 танков и сотен единиц другой военной техники. В сутки ВСУ ликвидировали еще 620 врагов. Ночью под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало. Россия ударила по центру Харькова. Под ударом центральная часть города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Во временно оккупированном Крыму ближе к четырем утра так называемый губернатор Севастополя Развожаев сообщил о взрывах в районе Северного молла. По его словам, это противоподводно диверсионное обеспечение Черноморского флота. Развожаев сетовал, что по предварительной информации, пришлось отбивать атаку двух безэкипажных морских катеров. В России заявили, что их ПВО якобы сбило 5 беспилотников над Белгородской областью. Российские захватчики запустили в Украину ударные беспилотники. Дроны-камикадзе типа "Шахед" вылетели из полигона Чауда в оккупированном Крыму. Воздушная тревога продолжалась около 4 часов. Представитель Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины – Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перемещение российских кораблей из Крыма действительно положительно повлияло на зерновой коридор в Черном море. В частности, теперь суда страны-агрессорки не останавливают иностранные корабли, следующие в украинские порты. Оккупанты перебросили 14 кораблей из временно оккупированного Севастополя в Краснодарский край – в Новороссийск. Теперь там находятся 2 фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и 5 больших десантных кораблей. Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы успешном испытании ракеты с ядерными энергетическими установками "Буревестник" и "Сармат".
Оккупанты нанесли удары по двум районам Харькова
Генштаб обновил статистику потерь врага
Под атакой врага Подунавья
Россия ударила по Харькову
В Севастополе "хлопок"
Над Белгородом летали дроны
Россия выпустила "Шахеды"
Рассредоточение российских кораблей
Где россияне хранят корабли
Россия якобы провела новые ядерные испытания
Российские оккупационные войска нанесли удары по двум районам Харькова. В результате атаки пострадали, в том числе 11-месячный младенец. По предварительным данным ОВА, попадания произошли в Киевском и Основянском районах Харькова.
Потери российских окупантов достигли уже около 281 090 человек, 4777 танков и сотен единиц другой военной техники. В сутки ВСУ ликвидировали еще 620 врагов.
Ночью под ударом находились припортовые и пограничные объекты. Известно, что в результате атаки баражирующими объектами вспыхнул пожар. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, информации о пострадавших в результате обстрела дронами-камикадзе не поступало.
Россия ударила по центру Харькова. Под ударом центральная часть города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.
Во временно оккупированном Крыму ближе к четырем утра так называемый губернатор Севастополя Развожаев сообщил о взрывах в районе Северного молла. По его словам, это противоподводно диверсионное обеспечение Черноморского флота. Развожаев сетовал, что по предварительной информации, пришлось отбивать атаку двух безэкипажных морских катеров.
В России заявили, что их ПВО якобы сбило 5 беспилотников над Белгородской областью.
Российские захватчики запустили в Украину ударные беспилотники. Дроны-камикадзе типа "Шахед" вылетели из полигона Чауда в оккупированном Крыму. Воздушная тревога продолжалась около 4 часов.
Представитель Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины – Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перемещение российских кораблей из Крыма действительно положительно повлияло на зерновой коридор в Черном море. В частности, теперь суда страны-агрессорки не останавливают иностранные корабли, следующие в украинские порты.
Оккупанты перебросили 14 кораблей из временно оккупированного Севастополя в Краснодарский край – в Новороссийск. Теперь там находятся 2 фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и 5 больших десантных кораблей.
Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы успешном испытании ракеты с ядерными энергетическими установками "Буревестник" и "Сармат".