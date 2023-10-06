Россия нанесла два ракетных удара по Харькову, ночью атаковала дронами: хронология 590 дня войны

Российские оккупационные войска ведут войну против Украины уже 590 дней. Методы врага жестоки – каждый день от российских ракет гибнут мирные украинцы. На фронте ситуация динамична, Силы обороны преуспевают в наступлении.

О главных событиях дня, обстановке на поле боя, международных новостях на 6 октября – читайте в материале 24 Канала.

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