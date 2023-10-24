6 человек в реанимации: "Новая почта" рассказала о состоянии раненых работников

16 работников "Новой почты", получивших ранения в результате ракетных обстрелов терминала в Харьковской области, находятся в больнице. В частности, восемь сотрудников компании – в тяжелом состоянии, шестеро из них – в реанимации.

Представители компании рассказали изданию о состоянии потерпевших. Отмечают, что с ними и с их родными поддерживают постоянную связь.

Смотрите также Россиянам показалась БМП: "Новая почта" показала, что на самом деле разрушили россияне

Мы постоянно с ними на связи. Общаемся с ними, их родными и врачами, чтобы быстро оказывать необходимую помощь,

– отметили представители компании.

Что известно о состоянии пострадавших

В результате большой кровопотери из-за сложного перелома плеча и бедра врачи одному из пострадавших – Максиму Е. провели сложную операцию, он находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина пришел в себя, и ему сделали еще одну операцию, после чего Максима снова ввели в медикаментозный сон. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Пострадавший Евгений Х. – находится в нейрохирургической реанимации с черепно-мозговой травмой и ранением легких. Он был на искусственной вентиляции легких и находился в коме. Сейчас Евгений пришел в сознание, медики составляют план лечения.

Еще один из работников "Новой почты" – Максим В. перенес сложную операцию по извлечению обломков из желудка, печени и кишечника, его нога раздроблена ниже колена.

Осколок из желудка также удалили и другому работнику – Евгению З., у которого многочисленные повреждения конечностей и спины осколками. Он находится в стабильном состоянии.

8 сотрудников лечатся дома

Еще 8 сотрудников "Новой почты" получили ранения средней тяжести. Двое из них – отца и сына, перевезли на лечение в частную клинику. Еще несколько сотрудников получили незначительные повреждения, они не нуждаются в госпитализации и лечатся дома.

Удар по терминалу "Новой почты": главное