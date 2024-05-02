8 детей, раненых в результате атаки России по Дергачам, находились в спортивном клубе

Днем 2 мая Россия ударила КАБами по городу Дергачи на Харьковщине. В результате атаки пострадали дети, которые находились в местном спортивном клубе.

Оккупанты цинично ударили по городу среди дня, около 16:00. Было зафиксировано попадание в землю на территории предприятия, где также начался пожар.

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Счастье, что КАБ попал в мягкую землю, а не попал прямо в дом, потому что последствия были бы катастрофическими,

– рассказал руководитель городской администрации Вячеслав Задоренко.

Раненые дети

Следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В спортивном клубе получили ранения шестеро детей. Четверо из них имеют травмы средней тяжести, двое – получили легкие телесные повреждения,

– сообщили в полиции региона.

Также был ранен 75-летний мужчина, однако он отказался от госпитализации. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.

В 17:40 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших детей увеличилось до 8: у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого – легкие повреждения.

Что известно об ударе по Харьковщине

Около 16 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении КАБа в направлении Харькова. В Харьковской ОВА сразу попросили жителей города и района находиться в укрытиях. Впоследствии глава местной ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района.

По состоянию на 17:40, в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам, к сожалению, 9 людей получили ранения, 8 из них – дети.