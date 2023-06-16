6 "Кинжалов" и 6 "Калибров": как украинская ПВО отработала во время тревоги
16 июня 2023, 12:28Читати новину українською
Россияне днем 16 июня атаковали территорию Украины ракетами. В Воздушных силах отчитались, что удалось сбить 6 ракет типа "Калибр" и 6 "Кинжалов".
Днем 16 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах, похожих на работу ПВО сообщали в разных регионах.
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Сколько ракет удалось сбить
В Воздушных силах сообщили, что враг применил разный тип ракет, атаковав территорию Украины, в частности крылатые ракеты "Калибр" и баллистические "Кинжалы". Защитники и защитницы украинского неба смогли ликвидировать:
- 6 аэробаллистических ракет "Кинжал";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 2 разведывательных БПЛА.