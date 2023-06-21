В Киевской области 6-летний именинник на мотоцикле въехал в забор: ребенка госпитализировали

В Киевской области 6-летний мальчик по случаю своих именин получил опасный подарок – детский мотороллер. На нем именинник врезался в забор.

Родителей призывают более внимательно следить за досугом своих детей. Украинцам напоминают, что легче избежать таких случаев, чем разбираться с их последствиями.

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Опасный подарок: в Тараще 6-летний именинник врезался на мотоцикле в ограждение. 20 июня малолетний ездил по улице на детском мотороллере. Внезапно ребенок не справился с управлением и въехал в соседский бетонный забор,

– говорится в сообщении.

Мальчик был госпитализирован. У него диагностировали гематому височной части головы и черепно-мозговую травму.

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