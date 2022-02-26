6 пострадавших из-за ракетного удара по высотке Киева госпитализировали

Из жилого дома по проспекту Лобоновского, 6 А, в который попала ракета России, уже эвакуировали 80 человек. Из них 6 человек травмированы, их госпитализировали в больницу.

Спасатели продолжают осматривать помещение и эвакуировать людей из жилого дома.

К теме Ежечасно Воздушные силы ВСУ наносят сокрушительные потери врагу

По данным ГСЧС, существует угроза разрушения 22 – 23 этажа разрушенного здания.



Спасатели эвакуируют людей из дома, куда попала ракета / Фото ГСЧС

В районе Жулян в Киеве российская ракета попала в многоэтажку в Соломенском районе в начале проспекта Лобановского. Оккупанты уложили в 17 и 18 этажи. Предварительно жертв нет.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Текст публикации ГСЧС:

Киев уточнена информация. По состоянию на 11:40 в жилом доме по проспекту Лобоновского 6 А, подразделениями ГСЧС эвакуированы 80 человек и травмированы 6 человек, госпитализированы в больницу. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа.