6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения россиян: потери оккупантов от точных ударов ВСУ

Украинские военные продолжают наносить точные удары по позициям оккупантов. Так, за последние сутки защитники уничтожили 6 пунктов управления и 7 районов сосредоточения живой силы врага.

Точные наземные удары нанесли врагу потери

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 13 октября. Также точными ударами защитники уничтожили 4 склада с боеприпасами, артиллерию и другую технику.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели,

– говорится в сообщении.

Успехи ВСУ в воздухе

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 32 удара. В Генштабе подтвердили поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

К слову, в Воздушных силах ВСУ отчитывались, что вчера удалось сбить 19 таких беспилотников. Украинские защитники ликвидировали:

российский ударный вертолет Ка-52,

17 дронов-камикадзе Shahed-136;

2 беспилотника Zala Ланцет.

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