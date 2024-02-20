Ракетная засада: как удалось сбить 6 вражеских самолетов за 3 дня

В течение 3 дней украинские военные сбили 6 российских самолетов. Вероятно, работает механизм с засадой.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это ракетная засада. Так определенный ЗРК ждет самолеты врага.

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"Это ракетная засада, когда, допустим, зенитно-ракетный комплекс типа того же Patriot, который блуждает, в выключенном состоянии ждет, пока подойдут самолеты противника – пересекут границу поражения", – сказал Свитан.

Информацию дает одно из средств дальнего обнаружения ВСУ. Украина имеет радиотехнические войска, которые видят движение самолетов на большом расстоянии. Кроме того, украинские военные пользуются данными союзников, спутниковой связью и системой AWACS.

Patriot может видеть чужими глазами расположение противника. После того, как он пересекает рубеж уничтожения, запускается Patriot. Нет смысла тянуть, допустим, 8 пусковых установок. Достаточно одной – там 4 ракеты есть,

– рассказал военный эксперт.

ЗРК Patriot, который блуждает, может четырьмя ракетами отминусовать по меньшей мере три самолета за один заход. Каждая пусковая установка, отметил лётчик-инструктор, "миниPatriot", которому надо просто систему управления и локатор. Далее ракета самостоятельно выполняет боевую задачу.

"Вероятнее всего, наши ПВОшники нашли такой механизм, ключик – как креативно использовать установку Patriot в таком разобранном виде, однако эффективном", – предположил Свитан.

Потери вражеской авиации