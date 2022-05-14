6 выстрелов из миномета: Россия вечером обстреляла Сумскую область

Российские убийцы 14 мая атаковали Сумскую область. Они обстреляли Великописаревскую общину.

Об этом в 21:12 сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он опубликовал фото обломка российского оружия.

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"Сегодня вечером с территории России враги обстреляли Великописаревскую общину. Примерно 6 выстрелов из миномета. Человеческих жертв нет", – написал Живицкий.

Предыдущий обстрел Сумской области

Примерно 21:24 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Из-за этого важно спрятаться в укрытиях и не выходить из них до сообщений об отбое.

Рашисты вечером 13 мая неуправляемыми авиационными ракетами обстреляли окрестности одного из сел Шосткинского района. Там зафиксировали 5 взрывов. К счастью, человеческих жертв нет.

Ранее, в 00:15, россияне нанесли 2 ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино.

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Что рашисты оставили в регионе

В Ахтырском районе тракторист подорвался на мине, которую россияне оставили, когда оккупировали город. Он получил контузию.

Трагедия произошла вблизи больницы, где стоял вражеский танк, который до недавнего времени атаковал гражданскую инфраструктуру города. В частности, обстреливал городское учреждение здравоохранения.

Также известно, что в Тростянце на минах и растяжках подорвались 5 детей. Все они погибли. Кроме этого, есть раненые несовершеннолетние. Руководство города предостерегают быть осторожными.

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Восстановление Сумской области