Ночью враг масштабно атаковал ракетами и Шахедами: хронология 600 дня войны

Россия ведет вооруженную агрессию на территории Украины уже 600 дней. Враг не оставляет попыток захватить украинские города, обстреливает мирное население и пытается возобновить наступление на Востоке. В то же время Силы обороны держат оборону и наступают в двух направлениях.

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