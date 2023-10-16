Ночью враг масштабно атаковал ракетами и Шахедами: хронология 600 дня войны

16 октября 2023, 06:41
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Россия ведет вооруженную агрессию на территории Украины уже 600 дней. Враг не оставляет попыток захватить украинские города, обстреливает мирное население и пытается возобновить наступление на Востоке. В то же время Силы обороны держат оборону и наступают в двух направлениях.

О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах – читайте в материале 24 Канала.

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08:21, 16 октября

Генштаб обновил статистику потерь россиян

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 288630 бойцов. За прошедшие сутки уничтожены 860 окупантов.

08:18, 16 октября

В Полтавской области в результате атаки трое пострадавших

Враг атаковал ночью Полтавщину ракетами и беспилотниками – пострадали три человека, среди них – 10-летний ребенок. В ОВА сообщили, что пострадавшие находятся в больнице. Жертв нет.

 
 

 

08:16, 16 октября

Путин прокомментировал вероятность войны России с США

Кремлевский глава Владимир Путин считает, что в США готовятся к войне и ему, мол, тоже нет другого выхода, чем готовиться к битве. Диктатор прокомментировал эту вероятность известной фразой: "хочешь мира - готовься к войне".

По его словам, Россия желает мира.

07:28, 16 октября

ВСУ сбили российский Ми-8

Украинские защитники сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за отличную работу военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

07:11, 16 октября

В России хотят снизить ожидания от наступления на Авдеевку

Путин, возможно, пытается снизить ожидания значительного продвижения российских сил вокруг Авдеевки в Донецкой области Украины, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что российские операции, в том числе интенсивные артиллерийские и авиаудары, вероятно, преследуют цель ухудшить состояние украинских сил вокруг Авдеевки.

06:37, 16 октября

Погиб Илья Долматов, "Бэтмен"

На фронте погиб Илья Долматов, позывной "Бэтмен". Он принял последний бой при выполнении очень сложной боевой задачи.

В Михайловском соборе у Киева 17 октября в 12.00 состоится церемония прощания с бойцом. Его похоронят на Лесном кладбище.

05:34, 16 октября

Где работала ПВО

В Воздушных силах ВСУ сообщили о работе ПВО из-за атаки "Шахедов" в Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове.

01:13, 16 октября

Враг применил С-300

Оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области.

В ВС ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов". Зафиксировали также движение БпЛА в Николаев с северо-востока и Херсонщины.

00:30, 16 октября

Россия атаковала дронами и ракетами

В Днепре раздался взрыв в 0:31. Также в 00:32 люди слышали взрыв в Миргороде. Впоследствии в 00:38 стало известно о взрыве в Кропивницком.

Кроме этого Россия выпустила дроны-камикадзе в сторону Николаева.

00:27, 16 октября

Ракетная опасность

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российской ракеты в западном направлении на Сумщине, через несколько минут о движении ракеты на Полтавщине в сторону Миргорода. А впоследствии – на Днепропетровщину.

Автор: Анастасія Лукашевська