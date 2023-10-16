Ночью враг масштабно атаковал ракетами и Шахедами: хронология 600 дня войны
Россия ведет вооруженную агрессию на территории Украины уже 600 дней. Враг не оставляет попыток захватить украинские города, обстреливает мирное население и пытается возобновить наступление на Востоке. В то же время Силы обороны держат оборону и наступают в двух направлениях.
О главных событиях дня, ситуации на фронте, дипломатических победах – читайте в материале 24 Канала.
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С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 288630 бойцов. За прошедшие сутки уничтожены 860 окупантов. Враг атаковал ночью Полтавщину ракетами и беспилотниками – пострадали три человека, среди них – 10-летний ребенок. В ОВА сообщили, что пострадавшие находятся в больнице. Жертв нет. Кремлевский глава Владимир Путин считает, что в США готовятся к войне и ему, мол, тоже нет другого выхода, чем готовиться к битве. Диктатор прокомментировал эту вероятность известной фразой: "хочешь мира - готовься к войне". По его словам, Россия желает мира. Украинские защитники сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за отличную работу военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Путин, возможно, пытается снизить ожидания значительного продвижения российских сил вокруг Авдеевки в Донецкой области Украины, считают аналитики Института изучения войны (ISW). В ISW отмечают, что российские операции, в том числе интенсивные артиллерийские и авиаудары, вероятно, преследуют цель ухудшить состояние украинских сил вокруг Авдеевки. На фронте погиб Илья Долматов, позывной "Бэтмен". Он принял последний бой при выполнении очень сложной боевой задачи. В Михайловском соборе у Киева 17 октября в 12.00 состоится церемония прощания с бойцом. Его похоронят на Лесном кладбище. В Воздушных силах ВСУ сообщили о работе ПВО из-за атаки "Шахедов" в Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове. Оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области. В ВС ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов". Зафиксировали также движение БпЛА в Николаев с северо-востока и Херсонщины. В Днепре раздался взрыв в 0:31. Также в 00:32 люди слышали взрыв в Миргороде. Впоследствии в 00:38 стало известно о взрыве в Кропивницком. Кроме этого Россия выпустила дроны-камикадзе в сторону Николаева. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российской ракеты в западном направлении на Сумщине, через несколько минут о движении ракеты на Полтавщине в сторону Миргорода. А впоследствии – на Днепропетровщину.
Генштаб обновил статистику потерь россиян
В Полтавской области в результате атаки трое пострадавших
Путин прокомментировал вероятность войны России с США
ВСУ сбили российский Ми-8
В России хотят снизить ожидания от наступления на Авдеевку
Погиб Илья Долматов, "Бэтмен"
Где работала ПВО
Враг применил С-300
Россия атаковала дронами и ракетами
Ракетная опасность
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 288630 бойцов. За прошедшие сутки уничтожены 860 окупантов.
Враг атаковал ночью Полтавщину ракетами и беспилотниками – пострадали три человека, среди них – 10-летний ребенок. В ОВА сообщили, что пострадавшие находятся в больнице. Жертв нет.
Кремлевский глава Владимир Путин считает, что в США готовятся к войне и ему, мол, тоже нет другого выхода, чем готовиться к битве. Диктатор прокомментировал эту вероятность известной фразой: "хочешь мира - готовься к войне".
По его словам, Россия желает мира.
Украинские защитники сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский поблагодарил за отличную работу военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Путин, возможно, пытается снизить ожидания значительного продвижения российских сил вокруг Авдеевки в Донецкой области Украины, считают аналитики Института изучения войны (ISW).
В ISW отмечают, что российские операции, в том числе интенсивные артиллерийские и авиаудары, вероятно, преследуют цель ухудшить состояние украинских сил вокруг Авдеевки.
На фронте погиб Илья Долматов, позывной "Бэтмен". Он принял последний бой при выполнении очень сложной боевой задачи.
В Михайловском соборе у Киева 17 октября в 12.00 состоится церемония прощания с бойцом. Его похоронят на Лесном кладбище.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о работе ПВО из-за атаки "Шахедов" в Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове.
Оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области.
В ВС ВСУ сообщили о пусках нескольких групп "Шахедов". Зафиксировали также движение БпЛА в Николаев с северо-востока и Херсонщины.
В Днепре раздался взрыв в 0:31. Также в 00:32 люди слышали взрыв в Миргороде. Впоследствии в 00:38 стало известно о взрыве в Кропивницком.
Кроме этого Россия выпустила дроны-камикадзе в сторону Николаева.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении российской ракеты в западном направлении на Сумщине, через несколько минут о движении ракеты на Полтавщине в сторону Миргорода. А впоследствии – на Днепропетровщину.