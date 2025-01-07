61 бригада отбила штурм россиян под Суджей: враг понес значительные потери

Российские войска в Курской области продолжают нести значительные потери. Воины 61 отдельной механизированной Степной бригады успешно отбили атаку российских войск вблизи населенного пункта Суджа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на 61 отдельную механизированную Степную бригаду. Украинские защитники нанесли значительные потери большой группе пехоты противника.

Смотрите также Пограничники эффектно "отминусовали" россиян с их дронами: видео

Как отражали штурм россиян в Курской области

Бойцы 61 Степной бригады успешно отбили атаку противника вблизи населенного пункта Суджа в Курской области.

Согласно данным мониторингового проекта WarArchive, российские войска пытались осуществить штурм населенного пункта Махновка. Там также уточнили, что бой состоялся 29 декабря 2024 года.

Как отражали штурм россиян на Курщине: смотрите видео

На обнародованных видео видно, как большая группа российской пехоты была уничтожена украинской артиллерией, включая применение кассетных боеприпасов, и с помощью дронов.

Кроме этого, для ликвидации штурмовой группы противника был привлечен танк, который вплотную расстреливал вражескую пехоту.

К слову, в Нацгвардии рассказали, что российские войска начали перебрасывать дополнительные подразделения в Курскую область. На Харьковщине, вдоль границы с Сумской области и других участках фронта наблюдается уменьшение вражеской активности.